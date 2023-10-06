Thời gian trước, Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ việc lên cân không kiểm soát của mình. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngại tiết lộ bản thân đang ở mức 71kg. Kèm theo đó, người đẹp còn hài hước bộc bạch hiện tại cô cảm thấy rất sợ khi nhìn vào đồ ăn, vì thế sẽ giảm cân sớm thôi.

Thời gian trước, Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ việc lên cân không kiểm soát của mình. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngại tiết lộ bản thân đang ở mức 71kg

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã đăng tải hình ảnh mới khoe body "hết nước chấm". Có thể thấy, gương mặt và vòng 2 của nàng hậu thon gọn đáng kể. Nhiều người tin rằng đây chính là quả ngọt sau chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện và kiên trì tuân theo chế độ ăn uống khoa học của người đẹp 8X. Dưới bài viết, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không khỏi xuýt xoa, mê mẩn trước hình thể quyến rũ của đàn chị.