Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn!

Hậu trường 06/10/2023 06:58

Nhiều người tin rằng đây chính là quả ngọt sau chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện và kiên trì tuân theo chế độ ăn uống khoa học của người đẹp 8X.

Thời gian trước, Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ việc lên cân không kiểm soát của mình. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngại tiết lộ bản thân đang ở mức 71kg. Kèm theo đó, người đẹp còn hài hước bộc bạch hiện tại cô cảm thấy rất sợ khi nhìn vào đồ ăn, vì thế sẽ giảm cân sớm thôi.

Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn! - Ảnh 1
Thời gian trước, Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ việc lên cân không kiểm soát của mình. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2006 không ngại tiết lộ bản thân đang ở mức 71kg

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã đăng tải hình ảnh mới khoe body "hết nước chấm". Có thể thấy, gương mặt và vòng 2 của nàng hậu thon gọn đáng kể. Nhiều người tin rằng đây chính là quả ngọt sau chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện và kiên trì tuân theo chế độ ăn uống khoa học của người đẹp 8X. Dưới bài viết, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không khỏi xuýt xoa, mê mẩn trước hình thể quyến rũ của đàn chị.

Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn! - Ảnh 2
Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn! - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã đăng tải hình ảnh mới khoe body "hết nước chấm". Có thể thấy, gương mặt và vòng 2 của nàng hậu thon gọn đáng kể. Dưới bài viết, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không khỏi xuýt xoa, mê mẩn trước hình thể quyến rũ của đàn chị

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện nào đó đều trở thành tâm điểm chú ý. Suốt thời gian qua, nàng hậu liên tục vướng tin đồn ở ẩn để bí mật sinh con. Người đẹp đã phải nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn này: 'Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!'. Mai Phương Thúy hài hước trêu đùa rằng nếu cô sinh con, gia đình sẽ mở tiệc mừng ba ngày ba đêm mới thỏa mãn.

Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn! - Ảnh 4
Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện nào đó đều trở thành tâm điểm chú ý

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc nổi bật, cô còn ghi điểm trong mắt ban giám khảo bởi khả năng giao tiếp đầy thông minh, duyên dáng. Ở tuổi 35, Mai Phương Thuý được đánh giá là "quý cô độc thân đắt giá" của showbiz Việt. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thuý còn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ việc kinh doanh.

Hậu chạm mốc 71kg, hoa hậu Mai Phương Thuý 'lột xác' với body siêu thon gọn, đến cả Lương Thùy Linh cũng mê mẩn! - Ảnh 5
Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc nổi bật, cô còn ghi điểm trong mắt ban giám khảo bởi khả năng giao tiếp đầy thông minh, duyên dáng
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