Mai Phương Thuý gây sốc khi tiết lộ cân nặng chạm mốc 71kg, 'cứ nhìn đồ ăn là sợ'!

Thông tin ngay khi chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Sự tăng cân quá đà này khiến Mai Phương Thuý nhiều lần gặp tình huống trớ trêu là vướng vào tin đồn mang bầu.

Mai Phương Thúy từng là người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Thời gian qua, tuy ít hoạt động showbiz nhưng cô vẫn được đông đảo sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Trên trang cá nhân, người thường xuyên chia sẻ nhiều hoạt động xoay quanh cuộc sống thường ngày của mình. Đáng chú ý, mới đây nhất, nàng Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vừa tiết lộ cân nặng hiện chạm mốc 71kg. Đây là kết quả sau một thời gian cô tăng cân quá đà. Người đẹp buồn rầu chia sẻ: "Cân nặng của tôi đã đạt đỉnh rồi, từ giờ chỉ có đường xuống thôi. Giờ tôi nhìn đồ ăn là sợ hãi nên tôi nghĩ là không lên thêm nữa đâu".

Mai Phương Thuý xuất hiện tại một sự kiện gần đây Thông tin ngay khi chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Sự tăng cân quá đà này khiến Mai Phương Thuý nhiều lần gặp tình huống trớ trêu là vướng vào tin đồn mang bầu. Mỹ nhân sinh năm 1988 đặt mục tiêu giảm 10 kg trong thời gian tới. Dẫu vậy, nhiều khán giả cho rằng sức khỏe mới quan trọng hơn là chuyện Mai Phương Thúy ép giảm cân. Một số người còn nói rằng Mai Phương Thúy cao 1,86m do đó cân nặng của cô đạt mức 70 là điều có thể dễ hiểu và thông cảm. Mới đây nhất, nàng Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vừa tiết lộ cân nặng hiện chạm mốc 71kg. Đây là kết quả sau một thời gian cô tăng cân quá đà Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy tăng cân mất kiểm soát. Trước đó, hình ảnh người đẹp kém săn chắc cùng là đề tài bàn tán của cư dân mạng khi cô tham gia sự kiện hay hội họp hội bạn thân. Vào thời điểm năm 2020, Mai Phương Thúy từng một lần "chạm đỉnh" cân nặng 70kg. Cô đã giảm cân thành công nhờ áp dụng chế độ ăn khoa học kết hợp với tập luyện điều độ.

Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy tăng cân mất kiểm soát Thời điểm đó, cô nói: "Tôi tập luyện đều đặn và có can thiệp các liệu trình giảm béo cấp tốc khi cần. Nhưng những bài tập thể thao tự nhiên luôn là liệu pháp tối ưu nhất. Tôi rất thích tập gym, chạy bộ, học nhảy... giúp lấy lại vóc dáng nhanh và giúp cơ thể linh hoạt, khoẻ khoắn hơn". Việc tập luyện giảm cân của cô còn đạt được thành tích đáng nể khi số đo vòng ba từ 95cm lên 105cm Việc tập luyện giảm cân của cô còn đạt được thành tích đáng nể khi số đo vòng ba từ 95cm lên 105cm. Mai Phương Thúy từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập luyện giảm cân, có kết quả. Nhưng, phong độ về hình thể của người đẹp được đánh giá là không ổn định.

Lộ diện mặt mộc, Mai Phương Thúy lúng túng che mặt khi bị khán giả vây quanh quay phim, chụp ảnh Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã ghé quán cafe của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm để chúc mừng sinh nhật anh. Đáng chú ý, nhiều khán giả vây quanh quay phim, chụp hình trong lúc nàng hậu đang để mặt mộc khiến cô vô cùng lúng túng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-thuy-gay-soc-khi-tiet-lo-can-nang-cham-moc-71kg-cu-nhin-o-an-la-so-605359.html