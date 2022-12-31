Lam Trường đăng ảnh chụp lén 'bà xã kém 17 tuổi', nhan sắc như thế nào mà gây chú ý?

Không chỉ chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp, Lam Trường còn đang có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm bên bà xã kém 17 tuổi. Mới đây, Lam Trường và bà xã đưa con gái đi xem phim vào những ngày cuối năm. Nam ca sĩ đăng loạt ảnh đời thường bên vợ con kèm chú thích: "Cả nhà đi xem phim Strange World mà phim chán quá, hôm xem Puss in boots thì hay hơn nhiều. Giờ Bì có thêm sở thích đi xem phim rạp rồi nha, xem mê mẩn. Mua vé cho Bì xem Avatar mà hơn 3 tiếng thì lo hơi lâu, Bì xem trailer nói thích xem người bình thường chứ không thích người có da màu xanh dương".

Trong đó, gây chú ý là khoảnh khắc Lam Trường chụp lén Yến Phương trong rạp chiếu phim. Trên gương mặt bà xã anh Hai lộ rõ vẻ buồn ngủ, chán nản vì phim không hấp dẫn. Dù chụp ở nơi thiếu ánh sáng, nhưng nhan sắc của bà xã Lam Trường vẫn nhận được nhiều lời khen.