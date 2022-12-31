Lam Trường đăng ảnh chụp lén 'bà xã kém 17 tuổi', nhan sắc như thế nào mà gây chú ý?

Hậu trường 31/12/2022 16:09

Mới đây, Lam Trường gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường bên vợ con trên trang cá nhân.

Không chỉ chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp, Lam Trường còn đang có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm bên bà xã kém 17 tuổi. Mới đây, Lam Trường và bà xã đưa con gái đi xem phim vào những ngày cuối năm. Nam ca sĩ đăng loạt ảnh đời thường bên vợ con kèm chú thích: "Cả nhà đi xem phim Strange World mà phim chán quá, hôm xem Puss in boots thì hay hơn nhiều. Giờ Bì có thêm sở thích đi xem phim rạp rồi nha, xem mê mẩn. Mua vé cho Bì xem Avatar mà hơn 3 tiếng thì lo hơi lâu, Bì xem trailer nói thích xem người bình thường chứ không thích người có da màu xanh dương".

Trong đó, gây chú ý là khoảnh khắc Lam Trường chụp lén Yến Phương trong rạp chiếu phim. Trên gương mặt bà xã anh Hai lộ rõ vẻ buồn ngủ, chán nản vì phim không hấp dẫn. Dù chụp ở nơi thiếu ánh sáng, nhưng nhan sắc của bà xã Lam Trường vẫn nhận được nhiều lời khen.

Lam Trường đăng ảnh chụp lén 'bà xã kém 17 tuổi', nhan sắc như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 1
Con gái nam ca sĩ được nhận xét sở hữu nhiều nét giống mẹ - Ảnh: FBNV
Lam Trường đăng ảnh chụp lén 'bà xã kém 17 tuổi', nhan sắc như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 2
khoảnh khắc Lam Trường chụp lén Yến Phương trong rạp chiếu phim - Ảnh: FBNV

 

Sau khi tan vỡ hôn nhân với vợ cũ Ý An, tháng 11/2014, ca sĩ Lam Trường bất ngờ lên xe hoa với bạn gái 9x xinh đẹp tên Yến Phương. Năm 2014, cả hai về chung một nhà và đến năm 2017, thì cặp đôi chào đón con gái tên Phoebe. Trước khi đến với Yến Phương, Lam Trường từng trải qua một lần đổ vỡ và có một cô cậu con trai.

"Tổ ấm nhỏ" của nam ca sĩ tại Mỹ nên nam ca sĩ thường xuyên phải di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Vì bận chạy show, giọng ca "Tình thôi xót xa" không có nhiều thời gian ở cạnh vợ con. Dù thông cảm cho công việc của chồng nhưng Yến Phương không tránh khỏi giây phút chạnh lòng.

Lam Trường đăng ảnh chụp lén 'bà xã kém 17 tuổi', nhan sắc như thế nào mà gây chú ý? - Ảnh 3
Lam Trường thường dành thời gian cho gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc kiếm thêm thu nhập từ ca hát, bất động sản, Lam Trường còn kinh doanh thêm ở lĩnh vực nhà hàng. Dù giàu có, nhưng Lam Trường lại không đam mê hàng hiệu như nhiều các nghệ sĩ nam khác trong làng giải trí.

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