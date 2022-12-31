MC Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ sau khi ly hôn, để lộ chi tiết thể hiện mối quan hệ hiện tại

Trên trang cá nhân mới đây, chồng cũ Hoàng Oanh đã đăng tải một đoạn clip hội ngộ cùng với nữ MC và con trai Max vào ngày cuối năm. Cụ thể, trong clip, cả hai đưa con đi khu vui chơi, Hoàng Oanh cùng quý tử ngồi một bên, còn Jack Cole ngồi đối diện, anh đã sử dụng camera quay lại khoảnh khắc vui chơi cùng quý tử. Khi con trai không nhìn thấy camera của bố, Hoàng Oanh thì thấy chồng cũ quay, cô đã tương tác tươi cười rạng rỡ với Jack Cole. Sau đó, nữ MC đã gọi con trai nhìn sang bố.

Có thể thấy, sau ly hôn Hoàng Oanh và Jack Cole vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi khi xuất hiện, cả hai vẫn thân thiết, vui vẻ, để dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai. Hành động văn minh này của Hoàng Oanh và chồng cũ khiến khán giả ngưỡng mộ.