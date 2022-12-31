MC Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ sau khi ly hôn, để lộ chi tiết thể hiện mối quan hệ hiện tại

Hậu trường 31/12/2022 09:55

Thời gian gần đây, Hoàng Oanh và Jack Cole liên tiếp có những cuộc hội ngộ để đưa con trai đi chơi.

Trên trang cá nhân mới đây, chồng cũ Hoàng Oanh đã đăng tải một đoạn clip hội ngộ cùng với nữ MC và con trai Max vào ngày cuối năm. Cụ thể, trong clip, cả hai đưa con đi khu vui chơi, Hoàng Oanh cùng quý tử ngồi một bên, còn Jack Cole ngồi đối diện, anh đã sử dụng camera quay lại khoảnh khắc vui chơi cùng quý tử. Khi con trai không nhìn thấy camera của bố, Hoàng Oanh thì thấy chồng cũ quay, cô đã tương tác tươi cười rạng rỡ với Jack Cole. Sau đó, nữ MC đã gọi con trai nhìn sang bố.

Có thể thấy, sau ly hôn Hoàng Oanh và Jack Cole vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi khi xuất hiện, cả hai vẫn thân thiết, vui vẻ, để dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai. Hành động văn minh này của Hoàng Oanh và chồng cũ khiến khán giả ngưỡng mộ.

 

MC Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ sau khi ly hôn, để lộ chi tiết thể hiện mối quan hệ hiện tại - Ảnh 1
Nữ MC cùng chồng cũ đưa con đi chơi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, con trai Hoàng Oanh cũng được mẹ kết nối với gia đình nội. Tháng 12 vừa qua, bố chồng cũ nữ MC đã sang Việt Nam thăm cháu. Gặp gỡ sau thời gian dài xa cách, bé Max rất quấn quýt ông nội. Không những vậy, nhóc tỳ còn chuẩn bị cả một phần quà để dành tặng ông mình.

MC Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ sau khi ly hôn, để lộ chi tiết thể hiện mối quan hệ hiện tại - Ảnh 2
Con trai Hoàng Oanh quấn quýt bên ông nội - Ảnh: Chụp màn hình

Chồng cũ của Hoàng Oanh là người Mỹ nhưng làm việc tại Singapore. Cô tiết lộ quen anh trong buổi gặp gỡ của một người bạn. Vào năm 2019, Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Sau đó, cả hai chào đón quý tử đầu lòng kháu khỉnh và điển trai. Tuy nhiên, vào tháng 4/2022, cặp đôi xác nhận ly hôn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, tiếc nuối.

MC Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ sau khi ly hôn, để lộ chi tiết thể hiện mối quan hệ hiện tại - Ảnh 3
Nàng hậu đã ly hôn nhưng vẫn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh và Jack Cole được nhiều người ngưỡng mộ vì những hành động văn minh dành cho nhau sau rạn nứt hôn nhân. Dù không còn chung sống dưới một mái nhà nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, cùng nuôi dạy con chung chu đáo.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc

Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ, đưa con trai đi chơi.

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