Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh tình tứ bên Lâm Bảo Châu trên cá nhân của mình. Đồng thời, nữ ca sĩ bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn tới "bạn trai kém 12 tuổi" của mình: "Khoảnh khắc năm cũ sắp qua, luôn nôn nao khó tả dù năm nào cũng có một lần. Cảm ơn 2022 với những hành trình tuyệt vời bên nhau. Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Đón 2023 thôi".

Lệ Quyên của hiện tại rất thoải mái khi chia sẻ cuộc sống riêng tư - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lệ Quyên cũng từng khiến người hâm mộ tan chảy khi chia sẻ lại bài viết của Lâm Bảo Châu trên trang cá nhân. Cụ thể, nam người mẫu đã bày tỏ những cảm xúc hạnh phúc trong mối quan hệ với Lệ Quyên bằng những dòng thư vô cùng ngọt ngào.