Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này

Hậu trường 31/12/2022 10:17

Vào ngày cuối cùng của năm 2022, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ vài dòng tâm sự trên trang cá nhân.

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh tình tứ bên Lâm Bảo Châu trên cá nhân của mình. Đồng thời, nữ ca sĩ bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn tới "bạn trai kém 12 tuổi" của mình: "Khoảnh khắc năm cũ sắp qua, luôn nôn nao khó tả dù năm nào cũng có một lần. Cảm ơn 2022 với những hành trình tuyệt vời bên nhau. Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Đón 2023 thôi".

Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này - Ảnh 1Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này - Ảnh 2
Lệ Quyên của hiện tại rất thoải mái khi chia sẻ cuộc sống riêng tư - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lệ Quyên cũng từng khiến người hâm mộ tan chảy khi chia sẻ lại bài viết của Lâm Bảo Châu trên trang cá nhân. Cụ thể, nam người mẫu đã bày tỏ những cảm xúc hạnh phúc trong mối quan hệ với Lệ Quyên bằng những dòng thư vô cùng ngọt ngào.

Đáp lại bài đăng ngọt ngào của Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên chia sẻ: "Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp, nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi".

Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này - Ảnh 3
Kể từ sau khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp và mặn mà - Ảnh: FBNV

Trước khi công khai mối quan hệ của mình, Lệ Quyên từng giấu kín bạn trai mình, nhưng hiện tại, nữ ca sĩ đã thoải mái khi chia sẻ cuộc sống riêng tư. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai rất đồng điệu và điều đó giúp họ có mối tình bền chặt, vượt qua nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Bên cạnh đó, trong những chuyến công tác nước ngoài, Lệ Quyên và bạn trai thường tranh thủ đi du lịch. Mỗi nơi cả hai qua đi qua cùng nhau, họ đều ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc mật ngọt.

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi'

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi'

Lệ Quyên cho biết trước đây Lâm Bảo Châu rất bận rộn, nhưng từ khi yêu cô anh đã phải hy sinh sự nghiệp để hỗ trợ bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Ca sỹ Lệ Quyên Lâm Bảo Châu sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang