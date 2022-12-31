Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này

Vào ngày cuối cùng của năm 2022, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ vài dòng tâm sự trên trang cá nhân.
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Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh tình tứ bên Lâm Bảo Châu trên cá nhân của mình. Đồng thời, nữ ca sĩ bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn tới "bạn trai kém 12 tuổi" của mình: "Khoảnh khắc năm cũ sắp qua, luôn nôn nao khó tả dù năm nào cũng có một lần. Cảm ơn 2022 với những hành trình tuyệt vời bên nhau. Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Đón 2023 thôi".
Trước đó, Lệ Quyên cũng từng khiến người hâm mộ tan chảy khi chia sẻ lại bài viết của Lâm Bảo Châu trên trang cá nhân. Cụ thể, nam người mẫu đã bày tỏ những cảm xúc hạnh phúc trong mối quan hệ với Lệ Quyên bằng những dòng thư vô cùng ngọt ngào.
Đáp lại bài đăng ngọt ngào của Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên chia sẻ: "Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp, nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi".
Trước khi công khai mối quan hệ của mình, Lệ Quyên từng giấu kín bạn trai mình, nhưng hiện tại, nữ ca sĩ đã thoải mái khi chia sẻ cuộc sống riêng tư. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai rất đồng điệu và điều đó giúp họ có mối tình bền chặt, vượt qua nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Bên cạnh đó, trong những chuyến công tác nước ngoài, Lệ Quyên và bạn trai thường tranh thủ đi du lịch. Mỗi nơi cả hai qua đi qua cùng nhau, họ đều ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc mật ngọt.