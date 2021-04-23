Lại thêm 1 mỹ nhân bị thời gian bỏ quên: MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên U60 vẫn trẻ trung hết nấc, yêu đời yêu người hơn gái còn son

Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng nhan sắc và vóc dáng của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gần đây nhất là bộ ảnh "thăm thú" Đà Lạt của nữ MC càng khiến khán giả ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải bộ ảnh "tung tăng" bên bờ hồ Đà Lạt. Khung cảnh thành phố ngàn hoa vô cùng bình yên và nhẹ nhàng khiến nữ MC muốn "thả dáng" ngay. Trong các bức ảnh, điều khiến cư dân mạng chú ý chính là nhan sắc của Kỳ Duyên, dù đeo kính râm và đội mũ che đi phần nhiều khuôn mặt, nhưng khán giả vẫn thấy được nhan sắc "chẳng hề thay đổi" của cô qua nhiều năm. Da mặt căng mịn cùng nụ cười tươi tắn đã khiến nhiều người lầm tưởng cô chỉ ngoài 30.

Nhan sắc 'chẳng hề thay đổi' của Kỳ Duyên qua nhiều năm - Ảnh: FBNV Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi sự trẻ trung, năng động của nữ MC - Ảnh: FBNV Không chỉ có nhan sắc "lão hóa ngược" mà vóc dáng của nữ MC dường như cũng là một ẩn số. Dù mặc trang phục đời thường nhưng khán giả không khó nhận ra body của Kỳ Duyên vẫn rất săn chắc, nuột nà không có dấu hiệu "tàn phai" theo thời gian. Để bộ ảnh thêm sinh động, nữ MC không quên tạo những biểu cảm vui nhộn, khiến ai xem qua cũng phải phì cười vì sự yêu đời của cô.

Sắc vóc của MC Kỳ Duyên gần như bị thời gian bỏ quên - Ảnh: FBNV Những biểu cảm vui vẻ vô cùng yêu đời của nữ MC - Ảnh: FBNV Nhiều fan hâm mộ cho rằng cô đang hồi xuân về cả nhan sắc lẫn tâm hồn - Ảnh: FBNV Caption cho bộ ảnh mới, MC Kỳ Duyên đã viết hẳn 1 bài thơ: "Em là tia nắng lung linh Cho hoa hé nụ ưỡn mình đón Xuân Em là con phố bâng khuâng Bên thềm bóng ngã gọi thầm tiếng yêu Em là cơn gió lãng phiêu Cho tình dâng ngập sóng triều nhớ nhung Em là một đóa thuỳ dung Là đôi mắt biếc, thẹn thùng....ai si?!" Nhiều fan hâm mộ cho rằng cô đang hồi xuân về cả nhan sắc lẫn tâm hồn. Một số cư dân mạng còn khen ngợi hết lời "chị đẹp không chút tì vết", "công nhận thấy trẻ, không hề già"... Được biết để "bảo dưỡng" nhan sắc như hiện tại Kỳ Duyên đã cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong chế độ dinh dưỡng, luyện tập. Cô nói không với tinh bột, đường, mỡ, đồ hộp và duy trì đều đặn việc tập luyện thể thao, gym...

U60 Nguyễn Cao Kỳ Duyên diện bikini cắt xẻ táo bạo, o ép vòng 1 ‘nghẹt thở’ Ở tuổi 56, nữ MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn tự tin diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ khiến nhiều người trầm trồ.

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