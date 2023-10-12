'Kỳ nữ' Mộng Tuyền từng đóng 1 phim mua được vài căn nhà, 3 lần đổ vỡ trong hôn nhân, U80 hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình

Nghệ sĩ Mộng Tuyền hiện sống trong căn nhà ở hẻm nhỏ tại quận 3 (TPHCM) sau nhiều năm theo chồng ra nước ngoài. Ở tuổi U80, " hoa hậu cải lương " sống độc thân, không chồng không con nhưng bà vẫn giữ nét rạng rỡ và phong thái ung dung, bình thản.

Nửa thế kỷ trước, Sài Gòn xưa có 5 "Kỳ nữ". "Kỳ" mang nghĩa đặc biệt, xuất chúng, ở đây chỉ 5 người phụ nữ tài danh của nền nghệ thuật miền Nam một thuở: Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương, Kiều Chinh và Mộng Tuyền.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ, trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ bà đã mê ca hát và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bà là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khắp các sân khấu miền Nam trước giải phóng.

Với cải lương, Mộng Tuyền được xem là một "hoa khôi" hội đủ thanh và sắc. Năm 1963, bà về hát ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và ngay lập tức được các ký giả kịch trường thời ấy ca tụng với vai Mộng Tuyền sơn nữ trong vở Mùa xuân còn mãi. Từ đây, bà lấy tên nhân vật này làm nghệ danh cho mình mãi đến sau này.

Nhan sắc "Hoa hậu cải lương Sài Gòn" Mộng Tuyền một thuở. Ảnh: Internet

Khi hoạt động tại đoàn Thanh Minh - Thanh Nga lừng danh, đa số đảm nhận vai trong các tuồng xã hội, đòi hỏi diễn xuất nhiều. Nhờ đó, bà có nhiều thuận lợi, kinh nghiệm về diễn xuất để lấn sân qua điện ảnh và trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Mộng Tuyền nhận định, việc từ cải lương chuyển sang điện ảnh thành công là một may mắn của bà. Thời gian đó, bà có 32kg, rất gầy yếu nhưng vừa đi hát cải lương, thu đĩa, chụp hình, hát tân nhạc, lại vừa đóng phim… làm rất nhiều công việc. Bà cho rằng, do bản thân nghèo nên ai bảo gì cũng nhận làm, làm dần rồi quen việc.

Thời gian đó, Mộng Tuyền kiếm được nhiều tiền nhưng để cho cha cầm hết. Bà tiết lộ tại chương trình Người kể chuyện đời: "Hồi đó đóng một bộ phim mua được vài ba căn nhà là bình thường. Tôi đi làm nuôi được hết cả gia đình, rất sung sướng".

Bà được trao tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm nhờ khả năng trình diễn xuất sắc khi thủ vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử.

Mộng Tuyền tuổi U80 vẫn rất sang trong, quý phái và yêu đời. Ảnh: Internet

Tuy sự nghiệp thành công nhưng Mộng Tuyền lại quyết định dừng chân để lấy chồng rồi đi nước ngoài. Sau đó, bà trở lại Việt Nam sinh sống để được gần gũi quê hương. Bà tâm sự: "Tôi về nước 20 năm nay không phải để kiếm tiền, chỉ đi hát để trả ơn khán giả, trả ơn cái nghề đã cho mình ngày hôm nay. Tôi phải trả ơn khán giả vì đã nuôi mình, nuôi cả gia đình mình. Quê hương là chùm khế ngọt, nên tôi phải về với quê hương."

Bà chia sẻ về khoảng thời gian sống ở Pháp: “Lúc mới sang, tôi buồn lắm. Có lần, tôi gọi điện về cho ông Dương Đình Thảo (cựu Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM, qua đời năm 2017 - PV) và nói: "Anh Sáu ơi, em ở đây còn hơn… ở tù nữa". Ông ấy ngạc nhiên, hỏi vì sao nằng nặc đòi đi nước ngoài mà giờ lại than thở. Tôi bảo rằng ở tù còn có bạn tù, còn ở đây tôi không biết ngôn ngữ nước ngoài, thấy người Tây là tôi sợ, tôi buồn, chịu không nổi.”

3 lần đổ vỡ hôn nhân - U80 hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình

Người đời hay bảo “hồng nhan bạc phận”, Mộng Tuyền - nữ nghệ sĩ tài hoa nhưng cuộc sống hôn nhân lại trải qua khá nhiều gập ghềnh trắc trở là minh chứng cho lời nói ấy. “Tuyền có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy...” - bà bày tỏ.

Mộng Tuyền cho rằng nếu hôn nhân mà không hạnh phúc thì nên chia tay, không nên sống với nhau mà như "kẻ thù". Ảnh: Internet

Theo lời kể, người chồng đầu tiên theo đuổi khi bà đi hát tại Nha Trang: “Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý nhưng hôn nhân kết thúc vì ông đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay”.

Đến năm 1984, Mộng Tuyền có cơ duyên gặp gỡ người chồng thứ hai trong một lần đi hát. Bà nhớ lại: “Anh là người hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời vì chồng nóng tính. Giữa anh và em tôi xảy ra nhiều xích mích và không thể giải quyết được, bản thân tôi cũng khó xử và chúng tôi chia tay”.

Ngỡ đâu hạnh phúc đến muộn, nhưng cuộc hôn nhân thứ ba cũng không trọn vẹn khi bà phát hiện chồng không chung thuỷ khi qua lại với bạn của bà. “Bản thân tôi không muốn ly hôn ở độ tuổi đã lớn vì thấy cũng khó xử nhưng anh ấy muốn điều đó nên chúng tôi chia tay” - bà nói.

Ở tuổi U80 nhưng Mộng Tuyền sống độc thân tại Việt Nam, luôn đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng làm nhiều điều có ích để đóng góp cho xã hội. Ảnh: Internet

Hôn nhân trải qua nhiều trắc trở cũng không khiến nữ nghệ sĩ mất đi niềm tin, ngược lại luôn coi tất cả là niềm vui và là động lực sống.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ U80 sống độc thân tại Việt Nam, luôn đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng làm nhiều điều có ích để đóng góp cho xã hội. Nữ nghệ sĩ cho rằng: “Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Thế gian này nuôi dạy tôi, giúp đỡ tôi và giáo dục tôi. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc”.