Kim Tử Long bức xúc vì bị người đàn ông lạ mặt hét lớn dọa đánh khi đi hát ở hội chợ?

Hậu trường 07/12/2023 09:28

Kim Tử Long nói thường xuyên đi diễn ở các hội chợ hay các sân khấu tỉnh khắp Nam - Bắc nên gặp nhiều tình huống trớ trêu. Tuy nhiên, đây là lần điều tiên nghệ sĩ gặp phải sự cố đáng tiếc này.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Kim Tử Long cho biết tối ngày 5/12, anh có show diễn tại một hội chợ thương mại được tổ chức ở công viên thành phố Tân An (tỉnh Long An) cùng các nghệ sĩ Huyền Trâm, Lê Hậu, Thy Vân... Tại đây, nam nghệ sĩ hát 7 bài và giao lưu cùng khán giả, được bà con ủng hộ nồng nhiệt. Tuy nhiên, Kim Tử Long buồn vì sau đó xảy ra sự cố khiến anh bức xúc, tổn thương. 

Kim Tử Long bức xúc vì bị người đàn ông lạ mặt hét lớn dọa đánh khi đi hát ở hội chợ? - Ảnh 1
Kim Tử Long buồn vì xảy ra sự cố khiến anh bức xúc, tổn thương.

Nam nghệ sĩ kể: "Một người đàn ông mặt đỏ bừng, có dấu hiệu say xỉn, tự xưng là người của Sở Thông tin và Truyền thông Long An yêu cầu tắt nhạc với giọng hét lớn. Tôi và bên ban tổ chức thiện chí trao đổi, mong người này cho xem giấy tờ chứng minh thông tin, nếu đúng sẽ tuân thủ yêu cầu. Tuy nhiên, anh ta gạt ngang yêu cầu và tiếp tục hét lớn, chỉ tay vào mặt và đòi đánh tôi".

Do sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người đều hốt hoảng cho đến khi lực lượng chức năng có mặt giải quyết. Qua làm việc, người đàn ông này khai nhận là trưởng đoàn lô tô hát trong hội chợ, không phải là cán bộ Sở Thông tin như tự nhận ban đầu. 

Kim Tử Long bức xúc vì bị người đàn ông lạ mặt hét lớn dọa đánh khi đi hát ở hội chợ? - Ảnh 2
Do sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người đều hốt hoảng cho đến khi lực lượng chức năng có mặt giải quyết

Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, theo Kim Tử Long cho biết, trong suốt mấy chục năm làm nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp như vậy. Nam nghệ sĩ cho biết mình chỉ muốn phục vụ khán giả, không thích gây ra ồn ào. Chính vì thế, anh không hài lòng trước thái độ và cách ứng xử của người này.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, tôi được biết người này là trưởng đoàn lô tô, cũng biểu diễn trong hội chợ. Không hiểu vì lý do gì mà người này lại đập bàn đập ghế, la lối như vậy. Việc lớn tiếng, đòi đánh nghệ sĩ trong hội chợ là hoàn toàn sai. Nếu chúng tôi làm gì sai, người làm việc với chúng tôi phải là các cơ quan ban ngành, chứ người này không có quyền để la lối, đòi tắt âm thanh và yêu cầu chúng tôi dừng biểu diễn. Thật sự tôi rất bức xúc nhưng phải cố gắng kiềm nén, tôi sợ nếu người này không giữ được bình tĩnh mà đánh tôi sẽ dẫn đến xô xát không đáng có".

Kim Tử Long bức xúc vì bị người đàn ông lạ mặt hét lớn dọa đánh khi đi hát ở hội chợ? - Ảnh 3
Theo Kim Tử Long cho biết, trong suốt mấy chục năm làm nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp như vậy

Nghệ sĩ cải lương cho biết anh chia sẻ sự việc với hy vọng sẽ không còn gặp phải trường hợp tương tự. Kim Tử Long còn mong cơ quan chức năng và ban tổ chức hội chợ có hình thức xử lý người này thích đáng.

"Những nghệ sĩ như chúng tôi chỉ mong được phục vụ khán giả, mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Nhưng để xảy ra sự việc như vậy, không chỉ tôi mà mọi người đều bị ảnh hưởng" - anh nói thêm.

NSƯT Kim Tử Long là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đồng thời cũng là cây đa cây đề trong lĩnh vực nàyThời hoàng kim, Kim Tử Long được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Anh từng chia sẻ, khán giả xem anh diễn, ai cũng mang theo hoa. Lúc đầu, họ lên sân khấu tặng anh hoa, sau đó họ tặng anh tiền.

Kim Tử Long bức xúc vì bị người đàn ông lạ mặt hét lớn dọa đánh khi đi hát ở hội chợ? - Ảnh 4
Thời hoàng kim, Kim Tử Long được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Anh từng chia sẻ, khán giả xem anh diễn, ai cũng mang theo hoa. Lúc đầu, họ lên sân khấu tặng anh hoa, sau đó họ tặng anh tiền

Trong một chương trình được phát sóng mới đây, Kim Tử Long gây bất ngờ khi cho biết chỉ cần ca bài vọng cổ Tình anh bán chiếu mà có thời gian kiếm đủ tiền để mua một căn nhà: "Tôi hát bài này mà tôi kiếm tiền đủ để mua được một căn nhà".

Không chỉ kiếm được số tiền "khủng" nhờ ca vọng cổ, NSƯT Kim Tử Long còn tiết lộ anh được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ khi ca cổ nhạc: "Một lần tôi đi diễn ở Mỹ, khi người ta giới thiệu tôi ra, khán giả rần rần dù tôi chỉ xuất hiện cùng với cây đàn. Sau khi tôi hát xong, ông đạo diên chương trình gặp tôi và nói lần đầu tiên trong đời ông ấy được nghe thể loại âm nhạc này.

Ông ấy nói với tôi rằng: Đất nước tôi có thể bắt chước được nhiều thể loại âm nhạc nhưng không bao giờ bắt chước được âm nhạc này. Ông ấy nói câu đó mà tôi hãnh diện dễ sợ luôn".

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