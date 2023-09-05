Kim Tử Long hiếm hoi đứng chung khung hình với vợ cũ trong sinh nhật con gái, thái độ của cả hai mới gây chú ý!

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Gia Linh - con gái thứ hai của Kim Tử Long bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng với gia đình và bạn bè thân thiết.

Trước khi đến với người vợ hiện tại là NS Trinh Trinh, Kim Tử Long từng trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Vợ chồng nam nghệ sĩ hiện có hai cậu con trai là Hoàng Gia Khánh và Hoàng Gia Khiêm. Nếu như NSƯT Trinh Trinh thường xuyên xuất hiện trước truyền thông thì hai người vợ trước của Kim Tử Long lại sống khá kín tiếng.

Trước khi đến với người vợ hiện tại là NS Trinh Trinh, Kim Tử Long từng trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ Năm 32 tuổi, NSƯT Kim Tử Long lên xe hoa với người vợ đầu tiên. Sau khi kết hôn, cặp đôi có một con gái chung là diễn viên Hoàng Kim Phụng. Người vợ thứ hai của nghệ sĩ Kim Tử Long là Cẩm Tú - em gái cựu cầu thủ Hồng Sơn. Họ có 2 người con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân.

Người vợ thứ hai của nghệ sĩ Kim Tử Long là Cẩm Tú - em gái cựu cầu thủ Hồng Sơn Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Gia Linh - con gái thứ hai của Kim Tử Long bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật cùng với gia đình và bạn bè thân thiết. Cô gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét của bố. Hoàng Gia Linh gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét của bố Đặc biệt, thu hút sự chú ý nhất trong những bức ảnh chính là sự có mặt của Cẩm Tú. Trong ảnh, có thể nhận ra vợ cũ của Kim Tử Long trông vẫn rất trẻ hơn thế trông cô còn rất gợi cảm với chiếc đầm yếm đen.

Không những thế, Cẩm Tú còn vui vẻ đúng chung khung hình với Kim Tử Long và con gái. Cả hai vẫn rất thoải mái và coi nhau như bạn bè. Trong bữa tiệc sinh nhật còn có sự xuất hiện của các anh chị em cùng cha khác mẹ của Hoàng Gia Linh. Tất cả đều vui vẻ và thích thú chúc mừng tuổi mới của cô.

Cẩm Tú còn vui vẻ đúng chung khung hình với Kim Tử Long và con gái. Cả hai vẫn rất thoải mái và coi nhau như bạn bè Hoàng Gia Linh sinh năm 2000. Hiện tại, Hoàng Gia Linh đang học tại một trường đại học ở TP.HCM. Cô gái trẻ cũng giúp bố quản lý một nhà hàng ăn uống. Nhiều năm qua nghệ sĩ Kim Tử Long và vợ cũ Cẩm Tú vẫn giữ mối quan hệ tốt. Về phía Trinh Trinh, cô thoải mái bên ông xã và vợ cũ của anh. Hơn thế, quan hệ của người vợ thứ 3 và các con riêng của Kim Tử Long cũng rất tốt.

Về phía Trinh Trinh, cô cũng thoải mái bên ông xã và vợ cũ của anh. Hơn thế, quan hệ của người vợ thứ 3 và các con riêng của Kim Tử Long cũng rất tốt Kể về mối lương duyên với vợ cũ, "ông hoàng cải lương" từng chia sẻ: "Năm 1995, tôi theo đoàn ca nhạc Sao Đêm ra Hà Nội biểu diễn. Khi hát 'Xin em đừng hái hoa', tôi cầm bông hồng đi xuống khán giả và tặng một cô gái dễ thương. Đêm diễn kế tiếp, cô gái ấy tặng lại tôi cả một bó hoa rất đẹp... Thế là chúng tôi làm quen và yêu nhau. Sau đêm tặng hoa cho nhau, tôi mới biết cô gái ấy là Nguyễn Cẩm Tú, em gái danh thủ Hồng Sơn. Sau 4 năm tìm hiểu, tôi và Tú kết hôn vào tháng 7/1998 và đi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan" - Kim Tử Long chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-tu-long-hiem-hoi-ung-chung-khung-hinh-voi-vo-cu-trong-sinh-nhat-con-gai-thai-o-cua-ca-hai-moi-gay-chu-y-614388.html