Con gái đầu lòng của Kim Tử Long đã đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc để nói về chuyện cháu gái Vũ Linh tấn công ba mình và nhiều nghệ sĩ khác.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào của gia đình cố NSƯT Vũ Linh lên cao trào khi mới đây nhất, toà án khẳng định Hồng Loan là con nuôi của "ông hoàng cải lương Hồ quảng". Ngay lập tức, phía Hồng Phượng liền có động thái "cà khịa" Hồng Loan trên mạng xã hội và cho rằng cô đã ủ mưu từ trước để giành quyền thừa kế tài sản. Cụ thể, Hồng Phượng viết: "Một câu hỏi lớn? Tại sao đã biết mình là con nuôi mà lên mộ trước vong linh của cậu khẳng định mình là con ruột. Để tạo dư luận công kích, giày xéo, giẫm đạp gia đình trong 5 tháng qua, mục đích của việc này là gì, âm mưu này được ấp ủ từ khi nào?". Hồng Phượng có động thái "cà khịa" Hồng Loan trên mạng xã hội và cho rằng cô đã ủ mưu từ trước để giành quyền thừa kế tài sản Tuy nhiên động thái của Hồng Phượng một lần nữa bị khán giả "ném đá" không thương tiếc. Bởi nhiều người cho rằng, ngay từ đầu cho đến hiện tại, không ai quan tâm việc Hồng Loan là con ruột hay con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh mà chỉ quan tâm đến việc mẹ con Hồng Phượng cố ý muốn đồng sở hữu tài sản với con của cố nghệ sĩ.

Nhiều người cho rằng, không ai quan tâm việc Hồng Loan là con ruột hay con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh mà chỉ quan tâm đến việc mẹ con Hồng Phượng cố ý muốn đồng sở hữu tài sản với con của cố nghệ sĩ Giữa lúc dân tình bàn tán sôi nổi về vụ tranh chấp thì mới đây, trên trang cá nhân, con gái ruột của NSƯT Kim Tử Long là Maika bất ngờ lên tiếng thể hiện sự bức xúc đối với Hồng Phượng khi liên tục tấn công ba cô và rất nhiều nghệ sĩ khác chỉ vì không đứng về phía nữ ca sĩ. Theo đó, Maika gọi Hồng Phượng là "ve" và cho biết không còn nhịn được nữa bởi những việc cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đã làm trong thời gian qua. Đồng thời, con gái NSƯT Kim Tử Long cũng kể sự tích trước đây của Hồng Phượng để "đá đểu". Mới đây, trên trang cá nhân, con gái ruột của NSƯT Kim Tử Long là Maika bất ngờ lên tiếng thể hiện sự bức xúc đối với Hồng Phượng khi liên tục tấn công ba cô và rất nhiều nghệ sĩ khác chỉ vì không đứng về phía nữ ca sĩ Maika bức xúc viết: "HẠ ĐẦU TAM BÁI VE ƠI VE…! Từ nhỏ tới lớn Bắp (tên thường gọi của Mai Ka) luôn được ba Kim Tử Long dạy là ở đời mình nên HIỂU CHUYỆN và dù có bị ức h.i.ế.p cũng nhịn đi con vì CON CHÓ CẮN MÌNH KHÔNG LẼ MÌNH CẮN LẠI CON CHÓ?

Nhưng hôm nay con xin phép không nghe lời ba. Vì thật sự NHỊN HẾT NỔI lý do gì, hà cớ gì mà 1 bầy kềnh kềnh nhảy vào công kích ba Bắp? Vì Ba Bắp không lên tiếng bênh vực ve hả? Vì cái tình cái nghĩa với cậu 5 và ba Bắp biết má ve là em của cậu được cậu thương (dù rất báo cậu) nên ba Bắp luôn đứng chính giữa không muốn chửi thẳng mặt mẹ con ve là mẹ con ve sống như hạch đó ve à… Theo đó, Maika gọi Hồng Phượng là "ve" và cho biết không còn nhịn được nữa bởi những việc cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đã làm trong thời gian qua. Đồng thời, con gái NSƯT Kim Tử Long cũng kể sự tích trước đây của Hồng Phượng để "đá đểu". Ba Bắp chỉ comment khuyên chị 2 Bình Tinh là bỏ qua cho ve vì ve làm điều sai Trời Phật sẽ dòm ve thiên lôi sẽ nả ve, còn ba Bắp sẽ luôn ủng hộ chị 2 của Bắp. Vậy thôi mà ve tức hay sao mà cho một lũ kềnh kềnh ảo (khẳng định là ảo nha không có nick nào thật) nhảy vô chửi ba Bắp. Chửi vì ba Bắp không đứng về phía ve hả? Chửi vì ba Bắp dạy con cái điều hay lẽ phải hả? Chửi vì ba Bắp không chịu dạy chị em Bắp sống như mẹ con ve hả? Bắp nói vậy thôi chứ thương ve lắm. Vì ve có cha sanh không có mẹ dạy… mà cũng không trách được mẹ ve dạy gì nổi ve... Mẹ ve mà ve còn chửi thì ai mà ve chừa. À quên nữa Ve, lo mà sao kê cho đầy đủ nha chứ ve nói như vầy sao mà nghe lọt lỗ tai. Chị 2 Bình Tinh của Bắp lo cho nhạc công Vũ Minh Hiếu người ta gửi 10k cũng ghi lại nữa kìa… Hãy làm như vậy đi cho đời họ nể… HẠ ĐẦU TAM BÁI ve ơi là ve!". Con nuôi của Vũ Linh là NS Bình Tinh cũng bày tỏ bức xúc dưới bài viết của Maika Bài đăng của con gái Ns Kim Tử Long lập tức nhận được nhiều sự quan tâm lớn. Đa số dân mạng đều không khỏi "hả hê" trước màn mắng thẳng mặt của Maika dành cho Hồng Phượng. Đặc biệt, nghệ sĩ Bình Tinh - con gái nuôi của Vũ Linh cũng lên tiếng đồng tình và bày tỏ nỗi bức xúc của mình trong thời gian qua: "Ba chỉ mong có thể làm được gì cho Ba Linh để hóa giải những thù oán sâu nặng. Cũng như Chị 2 đã từng khuyên và nói rất nhiều rồi cuối cùng còn bị lôi kéo hãm hại thậm chí hăm dọa Chị 2 nữa hihi. Và Ba bây giờ bị mọi người hiểu lầm như Chị 2 lúc trước. Hi vọng qua bài viết của Con gái ruột của Ba mọi người sẽ hiểu Ba hơn. Các Con luôn tin Ba luôn đứng về lẽ phải. Ba là người tạo nên 1 Bình Tinh ngoan mà Cô Bác ai cũng thương quý từ chương trình Sao Nối Ngôi, Mọi người sẽ hiểu Ba... Ba thương Ba Linh như thế nào con và đồng nghiệp hiểu hết... Cố lên Ba ơi.....". Con gái Kim Tử Long đăng bằng chứng cháu gái Vũ Linh không chịu sao kê

Toà án xác nhận Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng được giải oan, khẳng định 'có âm mưu được ấp ủ ở đây'? Theo căn cứ sổ bộ nuôi con nuôi, UBND quận Phú Nhuận xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngay sau thông báo này, phía Hồng Phượng đã ngay lập tức có phản ứng gây chú ý.

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