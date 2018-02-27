Không thua kém Ngọc Trinh, Minh Tú gây sốt với màn vạch áo khoe ngực đầy nóng bỏng

Minh Tú khiến nhiều người “bỏng mắt” khi khai xuân đầu năm với hình ảnh vén áo, khoe ngực đầy táo bạo.

Hưởng ứng phong trào “khoe thân” đầu năm của hàng loạt mỹ nhân Việt như Ngọc Trinh, Đông Nhi, Elly Trần… mới đây Minh Tú tiếp tục khiến cộng đồng mạng phát sốt khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh vén áo, khoe ngực táo bạo trên trang cá nhân.

Minh Tú lọt top mỹ nhân khoe thân táo bạo đầu năm với hình ảnh vén áo, lộ ngực căng tròn, bốc lửa - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu sinh năm 1992 còn khiến nhiều người trầm trồ với thần thái 'sang chảnh' cùng đôi môi tều gợi cảm - Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu đôi chân dài nuột nà cùng chiều cao và vóc dáng chuẩn, Minh Tú đã tận dụng tối đa lợi thế vốn có của mình. Á quân Asia's Next Top Model 2017 khiến đấng mày râu toát mồ hôi với thân hình bốc lửa, sexy của mình.

Để duy trì vóc dáng nóng bỏng và đường cong cơ thể hoàn hảo đến từng centimet, Minh Tú đã nỗ lực tập luyện và có chế độ dinh dưỡng khắt khe.

Minh Tú là một trong những chân dài chăm khoe vóc dáng nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Cô lựa chọn gu thời trang khá táo bạo để khoe ưu thế về hình thể của mình - Ảnh: FBNV

Thân hình quyến rũ 'chết người' của chân dài này là niềm ao ước của nhiều chị em - Ảnh: FBNV

Minh Tú quyến rũ ở nhiều tư thế tạo dáng khác khác - Ảnh: FBNV

Dù được Bùi Tiến Dũng gửi tin nhắn hâm mộ, đây là lý do Minh Tú không trả lời Nữ huấn luyện viên The Face cho biết bản thân muốn các tuyển thủ tập trung thi đấu để có một mùa giải thật thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-thua-kem-ngoc-trinh-minh-tu-gay-sot-voi-man-vach-ao-khoe-nguc-day-nong-bong-273002.html