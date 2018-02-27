Không thua kém Ngọc Trinh, Minh Tú gây sốt với màn vạch áo khoe ngực đầy nóng bỏng

Minh Tú khiến nhiều người “bỏng mắt” khi khai xuân đầu năm với hình ảnh vén áo, khoe ngực đầy táo bạo.
Hưởng ứng phong trào “khoe thân” đầu năm của hàng loạt mỹ nhân Việt như Ngọc Trinh, Đông Nhi, Elly Trần… mới đây Minh Tú tiếp tục khiến cộng đồng mạng phát sốt khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh vén áo, khoe ngực táo bạo trên trang cá nhân.
Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu đôi chân dài nuột nà cùng chiều cao và vóc dáng chuẩn, Minh Tú đã tận dụng tối đa lợi thế vốn có của mình. Á quân Asia's Next Top Model 2017 khiến đấng mày râu toát mồ hôi với thân hình bốc lửa, sexy của mình.
Để duy trì vóc dáng nóng bỏng và đường cong cơ thể hoàn hảo đến từng centimet, Minh Tú đã nỗ lực tập luyện và có chế độ dinh dưỡng khắt khe.