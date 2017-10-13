Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân'

Hậu trường 13/10/2017 09:20

Họ đều có chung một ước mơ, một lý tưởng, đó là được thành công!

Đại Nhạc Hội Magic Night 2Thời đại Mỹ nhân được tổ chức tại khách sạn 5 sao lớn nhất Hà Nội, thu hút hơn 1000 doanh nhân xuất sắc trong hệ thống Mỹ phẩm Cao cấp Magic Skin – Magic Mom – Ngọc Phấn Tình và Kha Sâm Trà đã tạo nên một tiếng vang lớn trong ngành Mỹ phẩm nội địa. Không đi theo lối mòn của những chương trình thông thường, Magic Night đã mở ra một câu chuyện cổ tích đẹp vô ngần, nơi đó, Ruby’s World là hiện thân của một vương quốc ngọc ngà, đã cùng hơn 2000 công chúa xây dựng một đế chế riêng, gieo mầm thành công và hạnh phúc xuống khắp thế trần.

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 1
Vinh danh những thành viên xuất sắc

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 2
Hơn 1000 giai nhân chung vui với Đại nhạc hội lớn nhất ngành Mỹ phẩm. Sự kiện 4 tỷ của Ruby's World gây tiếng vang lớn

Trong sự kiện này, nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP đã mang loạt hit bự của mình để “chiêu đãi” 1000 doanh nhân xinh đẹp. “Lạc trôi”, “Nơi này có anh” và “Em của ngày hôm qua” đã khiến sân khấu như bùng nổ cùng những hiệu ứng ánh sáng chất ngất. Trong khi đó, Đan Trường lại đưa các công chúa được trở về một thời ấu thơ với những ca khúc đi liền với năm tháng ca hát của mình.

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 3
Người truyền lửa - Đào Minh Châu

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 4
24 tuổi, nữ tổng xinh đẹp sở hữu những điều vạn người mơ ước

Cũng trong đêm diễn đặc biệt này, Đan Trường đã thể hiện ca khúc “Magic Skin” – một sáng tác của ca nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ dành riêng cho thương hiệu Mỹ phẩm nổi tiếng này. Màn vũ đạo sôi nhiệt cùng sự trẻ trung thách thức thời gian của mình, Đan Trường đã “đốn gục” tất cả trái tim của các nữ tài.

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 5
Nhan sắc vạn người mê của CEO Đào Minh Châu

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 6
Khi bạn thành công, mọi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực

Đại nhạc hội đã vinh danh những cô nàng có nhiều cống hiến tích cực nhất trong hệ thống. Theo đó, Nhà Phân phối Đào Thảo nhận được 01 xe ô tô trị giá 410 triệu đồng, Nhà phân phối Tươi Đào, Linh Trang, Bế Thị Bến, Bống Lana nhận được 01 xe máy trị giá 30 triệu đồng, Nhà phân phối Đoàn Thị Chuyên với 1 cây vàng 9999, Nhà phân phối Đỗ Thị Lụa, Hồ Mai Ca, Phương Lê với 01 xe máy trị giá 108 triệu đồng… Thành công vốn dĩ không phải là đích đến, đó là khi mỗi ngày bạn được hết mình với công việc và cuộc sống tươi đẹp. Những thành quả của sự nỗ lực đã được ghi nhận xứng đáng chắc chắn sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ để các cô gái ấy tiến xa, đi xa hơn nữa trên hành trình ước mơ của mình.

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 7
Vương miện dành cho những ai luôn biết nỗ lực

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 8
Thành công sẽ tới khi bạn nỗ lực hết mình

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 9
Sự kiện đầy cảm xúc, thăng hoa và sắc màu

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 10
Quả ngọt sẽ đến thôi khi bạn không sợ thách thức

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 11
Chia sẻ từ những người làm nên thành công

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 12
Chỉ có thể là Magic Skin

Không thể rời mắt trước hơn 1000 công chúa tài sắc hội tụ trong 'Thời đại mỹ nhân' - Ảnh 13
Các mỹ nhân tứ xứ hội tụ

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