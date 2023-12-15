Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng

Hậu trường 15/12/2023 11:30

Mỗi dịp lễ tết đặc biệt, căn biệt thự ở quận 7 của đại gia Đoàn Di Băng lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cư dân mạng, bởi những phong cách trang trí vô cùng hoành tráng.

Trong dịp Giáng sinh năm nay, Đoàn Di Băng tiếp tục trang hoàng ngôi nhà của mình. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, nữ đại gia này đã bắt đầu chia sẻ những hình ảnh mới nhất về thành quả decor Xmas của mình. 

 

Cụ thể, Đoàn Di Băng cùng ông xã tiếp tục chi mạnh tay sắm về một loạt những món đồ decor sang xịn. Không chỉ trang hoàng không gian bên trong nhà, mà mặt tiền của căn biệt thự cũng được khoác lên mình một diện mạo mới.

Cặp vợ chồng đại gia còn chọn phong cách trang trí Noel hiện đại với cây thông, mô hình tuần lộc, vòng nguyệt quế,... và các món đồ trang trí nhỏ xinh mang gam màu hồng điệu đà. 

Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 1
Đoàn Di Băng mạnh tay chi tiền trang trí biệt thự đón Giáng sinh sớm
Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 2
Đoàn Di Băng trang trí không gian nhà tông màu trắng, xanh, hồng
Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 3
Tượng Giáng sinh cũng được trưng trong sân vườn

 

Phía trước của căn nhà được phủ xanh bằng những cành thông giả. Hai bên ban công còn được chăng đèn led vàng để tăng thêm phần lung linh và rạng rỡ. Điểm nhấn ở khu vực này chính là không gian check-in được Đoàn Di Băng đặt riêng để 3 cô công chúa thỏa sức "sống ảo".

Tại đây, nữ đại gia còn đặt thêm cây thông trắng, trải bông và thiết kế hệ thống phun tuyết giả vô cùng đẹp mắt. Qua video được Đoàn Di Băng chia sẻ, có thể thấy được khung cảnh xinh xắn, rực rỡ bên ngoài căn biệt thự 22 tỷ đồng của cô và gia đình. 

Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 4
Cây thông cao hơn 2 mét của gia đình Đoàn Di Băng
Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 5
Mô hình xe chở quà ở sành chính của căn biệt thự

 

Tại sảnh chờ của ngôi nhà, nữ đại gia nổi tiếng không ngại chi tiền rinh về những mô hình Giáng sinh độc đáo mang gam màu hồng phấn như: hộp quà, xe chở quà, gấu Bắc Cực,... Di chuyển vào sảnh trong, gia chủ trưng thêm một cây thông cao hơn 2 mét được phủ kín các món đồ decor màu hồng ở chính giữa.

Chưa dừng lại ở đó, tại phòng khách của gia đình còn có thêm 2 cây thông nhỏ được phủ tuyết trắng, cùng gam màu với phong cách trang trí Giáng sinh chủ đạo của ngôi nhà.

Không khí Noel trong biệt thự 22 tỷ của 'Đại gia quận 7' Đoàn Di Băng: Đèn rực sáng cả góc phố, thiết kế hệ thống phun tuyết giả hoành tráng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đoàn Di Băng có tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình nghèo khó cùng với 4 chị em gái. Cũng bởi hoàn cảnh như vậy, cô luôn nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân, trở thành một người phụ nữ giàu có, thành đạt trong tương lai.

Ông xã của Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, một đại gia bất động sản có tiếng sinh năm 1978. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời và quen biết vợ mình ngay từ những ngày đầu cô mới vào nghề.

Bước vào hôn nhân, Đoàn Di Băng dần dần tập trung chăm sóc chồng con và công việc kinh doanh. Còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cũng trở thành người đàn ông của gia đình. Anh luôn dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ con dù công việc kinh doanh bận rộn.

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