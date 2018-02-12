Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Hơn 40 năm làm nghệ thuật, Xuân Hinh đã tạo dựng cho mình được chỗ đứng khó ai thay thế trong làng hài đất Bắc. Với danh tiếng của mình, không khó để biết “Vua hài đất Bắc” có mức cát xê rất cao.

Không chỉ có nguồn thu nhập từ diễn hài, Xuân Hinh còn tham gia sự kiện, làm gương mặt đại diện của những thương hiệu nổi tiếng. Những công việc này cũng đem đến cho anh nguồn thu nhập không hề nhỏ. Tuy nhiên, là người kín tiếng, Xuân Hinh ít khi khoe khoang sự giàu có của mình. Cũng chính vì thế mà nhiều sao Việt và khán giả càng tò mò muốn biết về khối tài sản "khủng" mà danh hài này đang sở hữu.