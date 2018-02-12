Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Hậu trường 12/02/2018 14:10

Nhiều năm làm nghệ thuật, Xuân Hinh sở hữu khối tài sản hoành tráng cùng những thú chơi xa xỉ mà nhiều người ao ước.

Hơn 40 năm làm nghệ thuật, Xuân Hinh đã tạo dựng cho mình được chỗ đứng khó ai thay thế trong làng hài đất Bắc. Với danh tiếng của mình, không khó để biết “Vua hài đất Bắc” có mức cát xê rất cao.

Không chỉ có nguồn thu nhập từ diễn hài, Xuân Hinh còn tham gia sự kiện, làm gương mặt đại diện của những thương hiệu nổi tiếng. Những công việc này cũng đem đến cho anh nguồn thu nhập không hề nhỏ. Tuy nhiên, là người kín tiếng, Xuân Hinh ít khi khoe khoang sự giàu có của mình. Cũng chính vì thế mà nhiều sao Việt và khán giả càng tò mò muốn biết về khối tài sản "khủng" mà danh hài này đang sở hữu.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống giàu có, sang chảnh của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh:

Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Căn biệt thự đồ sộ của danh hài Xuân Hinh nhìn từ bên ngoài - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ có sở thích uống trà ngắm cây cảnh nên trong nhà được trồng khá nhiều cây xanh - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Góc nhà bếp sang trọng và sạch sẽ - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 4
Không chỉ sở hữu nhà lớn, 'Vua hài đất Bắc' còn có sở thích sưu tập đồng hồ cao cấp - Ảnh: Internet

Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 5

Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 6
Anh sở hữu rất nhiều chiếc đồng hồ có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 7
Xuân Hinh còn thích sưu tầm kính hàng hiệu - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 8
Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mua túi xách hàng hiệu tặng vợ - Ảnh: Internet
Không hổ danh 'vua hài đất Bắc', Xuân Hinh có cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 9
Xuân Hinh tham gia các sự kiện lớn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet
Bất ngờ với cách Xuân Hinh dạy con gái xinh như hot girl

Bất ngờ với cách Xuân Hinh dạy con gái xinh như hot girl

"Nếu để lựa chọn đâu là tác phẩm thành công nhất của cuộc đời mình thì với tôi đó chính con cái. Hai đứa con là những tác phẩm tâm đắc và tuyệt vời mà cho tới giờ tôi cảm thấy tâm đắc nhất".

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Từ khóa:   danh hài Xuân Hinh Vua hài đất Bắc

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