Khoe xế hộp tiền tỷ mới mua nhưng cuối cùng Hà Hồ lại phải xin lỗi fan vì điều này

Hậu trường 05/07/2019 11:30

Đăng hình xế hộp mới tậu lên Instagram cá nhân nhưng lại viết sai tên thương hiệu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà buộc phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Cách đây không lâu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà từng đăng tải lên Instagram hình ảnh chiếc xế hộp mới tậu để khoe với người hâm mộ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện người đẹp ghi sai tên thương hiệu của hãng xe. Cụ thể, Hà Hồ viết: “Chào em về tiếp vào đội xe nhà chị. Chiếc xe dành cho cả đại đội đi chơi cùng nhau. Sau một thời gian chị lái xe, tắc đường mệt quá. Chị cần được nằm nghỉ trên xe sau những buổi họp căng thẳng. @Peugeout”.  

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Đăng ảnh khoe xế hộp nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà lại ghi sai tên - Ảnh: Internet

Theo đó, chiếc xe mới tậu của Hà Hồ có kiểu dáng vô cùng sang trọng và thuộc thương hiệu Peugeot nhưng cô lại ghi thành Peugeout. Được biết, nữ ca sĩ còn sở hữu hàng loạt xế hộp khác như: Rolls Royce Ghost, Jaguar XJL, Porsche Panamera Turbo, Maserati Ghibli...

Cách đây ít giờ, Hà Hồ đã chính thức gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì viết sai tên xế hộp lên phần story của Instagram. Tuy nhiên, “Nữ hoàng giải trí” cũng không quên “dằn mặt” các antifan: “Một số bạn dễ khẩu nghiệp quá heng. Nhẹ nhàng êm ái cho đời thư thái”.

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Hà Hồ gửi lời xin lỗi...
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... nhưng cũng không quên 'dằn mặt' antifan - Ảnh: Internet
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Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để 'dằn mặt' antifan ngay trên mạng xã hội như Hà Hồ - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên tiếng đáp trả khi bị người khác công kích. Trước đó, người đẹp đã đăng hẳn một status cho biết sẽ sớm “bóc phốt” một nhân vật “quen thuộc” trước nay luôn giả vờ tử tế với cô. Nhiều người hâm mộ cho rằng cách hành xử của Hà Hồ xứng danh “chị đại” của Vbiz.

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Trên trang cá nhân, dòng trạng thái mới nhất của Hà Hồ gây chú ý khi cô tuyên bố sẽ “bóc phốt” một người quen trước nay luôn tỏ ra tử tế.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà

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