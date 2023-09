Không kém cạnh Cường Đô la, đồng nghiệp để lộ tin Hà Hồ và Kim Lý kết hôn vào tháng 12?

Kỷ niệm 2 năm tình yêu, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đăng ảnh tình tứ và dành cho nhau những lời ngọt lịm - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những bình luận chúc mừng, đáng chú ý nhất là comment của người mẫu Trang Trần dưới bài viết của Kim Lý. Bà chủ quán bún đậu mắm tôm viết: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc đối với hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai).

Bình luận của người mẫu Trang Trần chính là khởi nguồn của thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào cuối năm nay - Ảnh: FBNV

Dưới tiết lộ "chấn động" của cựu người mẫu, dân mạng ồ ạt để lại bình luận tò mò, hỏi thăm để xác thực thông tin. Và ngay lập tức, chân dài họ Trần càng khiến người hâm mộ tin rằng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào cuối năm khi tiếp tục lấp lửng: "Im không chị bị chửi".