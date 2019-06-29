Không kém cạnh Cường Đô la, đồng nghiệp để lộ tin Hà Hồ và Kim Lý kết hôn vào tháng 12?

Người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đọc bình luận của người mẫu Trang Trần dưới bài viết của Kim Lý.

Để kỷ niệm 2 năm yêu nhau, trên Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đồng loạt chia sẻ ảnh kỷ niệm và dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cặp đôi nghệ sĩ lên tiếng xác nhận quan hệ tình cảm với công chúng. Dòng tâm sự về tình yêu của đôi "trai tài gái sắc" nhận được vô số lời chúc phúc từ bạn bè và fan hâm mộ.

Kỷ niệm 2 năm tình yêu, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đăng ảnh tình tứ và dành cho nhau những lời ngọt lịm - Ảnh: FBNV Bên cạnh những bình luận chúc mừng, đáng chú ý nhất là comment của người mẫu Trang Trần dưới bài viết của Kim Lý. Bà chủ quán bún đậu mắm tôm viết: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc đối với hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai). Bình luận của người mẫu Trang Trần chính là khởi nguồn của thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào cuối năm nay - Ảnh: FBNV Dưới tiết lộ "chấn động" của cựu người mẫu, dân mạng ồ ạt để lại bình luận tò mò, hỏi thăm để xác thực thông tin. Và ngay lập tức, chân dài họ Trần càng khiến người hâm mộ tin rằng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào cuối năm khi tiếp tục lấp lửng: "Im không chị bị chửi".

Dân mạng đang xôn xao trước tin đồn cả hai sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 12 - Ảnh: FBNV Hiện tại thông tin này chỉ mang tính đồn đoán vì người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, người hâm mộ hi vọng rằng thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào tháng 12 tới sẽ là sự thật. Cuối năm 2018, bố mẹ Hà Hồ đã sang Thụy Điển và gặp gỡ thân mật gia đình Kim Lý - Ảnh: FBNV Dù Kim Lý và Hồ Ngọc Hà có “về chung nhà” vào cuối năm hay không, thì tháng 7 tới đây, làng giải trí Việt sẽ đón chờ hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Trên trang cá nhân, chàng doanh nhân phố núi và hôn thê họ Đàm đã công khai ảnh cưới và nhẫn đôi khiến fan phấn khích.

Mặc thiên hạ bàn chuyện ly tán, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý làm điều ngọt ngào kỷ niệm 2 năm tình yêu Hành động ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý phần nào làm dịu đi không khí ngột ngạt vì thông tin cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" ly hôn đang ngập tràn.

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