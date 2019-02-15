Khoe quà Valentine 5 tỷ rưỡi của bạn trai kèm hóa đơn, Phan Thị Mơ khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Hậu trường 15/02/2019 15:43

Trên trang cá nhân, Phan Thị Mơ khiến nhiều chị em phát hờn khi khoe nhẫn kim cương có giá gần 5 tỷ rưỡi do bạn trai tặng dịp Valentine.

Trong ngày lễ tình nhân, Phan Thị Mơ khiến nhiều người choáng váng khi đăng tải hai bức ảnh khoe món quà giá trị của bạn trai đại gia. Điều đáng nói là giá của chiếc nhẫn kim cương mà người đẹp được nhận là 5.476.000.000 đồng - tương đương với một căn nhà sang trọng ở Sài Gòn trong thời điểm hiện tại.

Khoe quà Valentine 5 tỷ rưỡi của bạn trai kèm hóa đơn, Phan Thị Mơ khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 1
Phan Thị Mơ chia sẻ ảnh đeo nhẫn kim cương do bạn trai tặng ngày Valentine - Ảnh: FBNV

Vào ngày lễ Valentine, Phan Thị Mơ vẫn đang ở quê nhà Tiền Giang nên bạn trai đã lặn lội xuống tận nơi tặng quà cho người yêu. Lúc này, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 đã chạy thẳng ra đầu làng đón anh dù trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Quá hạnh phúc trước sự chu đáo của người yêu, Phan Thị Mơ đã chụp ảnh luôn và đăng lên mạng xã hội.

"Anh ấy tặng quà chẳng giống ai vì đưa cả quà cả hóa đơn ghi giá tiền. Do anh tới bất ngờ nên tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ ra đầu làng nhận. Nghĩ lại tôi thấy ngượng ngùng vô cùng", Phan Thị Mơ chia sẻ trên Ngoisao.net.

Khoe quà Valentine 5 tỷ rưỡi của bạn trai kèm hóa đơn, Phan Thị Mơ khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 2
Giá của chiếc nhẫn gần 5 tỷ rưỡi khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của Phan Thị Mơ khiến nhiều chị em phát hờn. Có thể nói, việc đàn ông tặng quà cho người yêu trong ngày Valentine là chuyện bình thường. Điều đáng nói chính là sự hào phóng và giàu sang quá mức của bạn trai Phan Thị Mơ. Nhiêu đó thôi đủ để thấy nửa kia của Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 không hề tầm thường chút nào.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng việc Phan Thị Mơ cố tình đăng ảnh có cả giá tiền chiếc nhẫn là quá thực dụng. Dù người đẹp giải thích rằng do quá vội nên chưa kịp bóc giá nhưng cư dân mạng vẫn không mấy hài lòng.

Khoe quà Valentine 5 tỷ rưỡi của bạn trai kèm hóa đơn, Phan Thị Mơ khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 3
Phan Thị Mơ từng đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Phan Thị Mơ từng dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) vào năm 2011 nhưng không đạt thành tích nào. Đến năm 2012, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và có mặt trong top 5 chung cuộc. Từ đây, tên tuổi của Phan Thị Mơ cũng được biết đến nhiều hơn. Đầu tháng 8/2018, mỹ nhân này bất ngờ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới được tổ chức tại Thái Lan.

Sắc đẹp, danh hiệu và sự khéo léo trong cách ăn nói đã khiến Phan Thị Mơ trở thành đối tượng săn đón của nhiều đại gia. Có lẽ sau quá trình "kén cá chọn canh", chân dài sinh năm 1990 đã tìm ra người đàn ông phù hợp nhất với mình. Cô mong muốn sẽ có một đám cưới với người yêu lý tưởng trong thời gian không xa.

Hoa hậu Phan Thị Mơ: “Tôi cũng mong có đại gia 'chống lưng'”

Hoa hậu Phan Thị Mơ: “Tôi cũng mong có đại gia 'chống lưng'”

Trước thắc mắc về tin đồn có đại gia “chống lưng” nên Phan Thị Mơ mới có thể đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018”, cô cho biết: “Tôi không có ai để chống lưng cả. Tôi còn mong có người chống lưng cho mình nhưng rất tiếc lại không có may mắn đó”.

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