Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé

Trong lúc nhiều nghệ sĩ khoe hoa, quà tặng đắt tiền thì Hồ Ngọc Hà lại hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa từ con trai. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ khoe bức thư tay viết bằng tiếng Việt của quý tử đầu lòng với tâm trạng hứng khởi: "Quà 8/3 của mẹ Hà! Chờ mãi anh mới viết bức thư tiếng Việt đầy tình cảm này".

Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ nhiều lắm! Ở bên Pháp có nóng không mẹ? Thời tiết bên đây nóng như núi lửa vậy. Mẹ có ăn được nhiều không? Ngày mai con đi Long Hải rồi. Con hy vọng sẽ được chơi nhiều ở ngoài biển.

Con chúc mẹ biểu diễn hay nhé! Con hứa sẽ ở với mẹ nhiều khi mẹ về nhà. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn nhiều để béo phì để con ôm lúc mẹ về nha.