Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé

Hậu trường 08/03/2019 11:47

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xúc động khi nhận được quà là bức thư viết tay của con trai Subeo với những lời chúc ý nghĩa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trong lúc nhiều nghệ sĩ khoe hoa, quà tặng đắt tiền thì Hồ Ngọc Hà lại hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa từ con trai. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ khoe bức thư tay viết bằng tiếng Việt của quý tử đầu lòng với tâm trạng hứng khởi: "Quà 8/3 của mẹ Hà! Chờ mãi anh mới viết bức thư tiếng Việt đầy tình cảm này".

Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà hào hứng khoe thư tay con trai tặng ngày 8/3 - Ảnh: FBNV
Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 2
Trước đó, cậu bé nhiều lần viết thư tặng mẹ nhưng bằng tiếng Anh - Ảnh: FBNV

Nguyên văn bức tâm thư xúc động của Subeo: "Mẹ thân yêu của con.

Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ nhiều lắm! Ở bên Pháp có nóng không mẹ? Thời tiết bên đây nóng như núi lửa vậy. Mẹ có ăn được nhiều không? Ngày mai con đi Long Hải rồi. Con hy vọng sẽ được chơi nhiều ở ngoài biển.

Con chúc mẹ biểu diễn hay nhé! Con hứa sẽ ở với mẹ nhiều khi mẹ về nhà. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn nhiều để béo phì để con ôm lúc mẹ về nha.

Con yêu mẹ xxx. Subeo của mẹ!".

Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 3

Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 4
Hiếm khi được con trai viết thư bằng tiếng Việt, Hồ Ngọc Hà xúc động đến rơi nước mắt - Ảnh: FBNV

Dù còn nhỏ nhưng có thể thấy quý tử của Cường Đô la là người rất tình cảm, biết thể hiện tình yêu, sự nhung nhớ của mình dành cho mẹ. 

Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 5
Dù bận rộn, Hà Hồ luôn cố gắng sắp xếp để bên cạnh con trai vào những dịp đặc biệt - Ảnh: FBNV
Khoe quà 8/3 của con trai Subeo, Hà Hồ nghẹn ngào với điều ước khó thành hiện thực của cậu bé - Ảnh 6
Subeo thường theo mẹ đi làm từ thiện để cảm nhận được những điều ý nghĩa trong cuộc sống - Ảnh: FBNV

Biết mẹ thường xuyên phải đi lưu diễn, ăn uống thất thường, cậu bé hi vọng mẹ giữ gìn sức khỏe và ăn nhiều để béo lên. Thế nhưng, điều ước này lại "làm khó" Hà Hồ. Là một ca sĩ, người mẫu nổi tiếng, bà mẹ một con thường xuyên áp dụng chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm khắc để giữ vóc dáng thon gọn.

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