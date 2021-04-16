Khoe con trai cool ngầu lên trang cá nhân, Dương Ngọc Thái còn 'thách đố' cả cộng đồng mạng

Hậu trường 16/04/2021 06:03

Ca sĩ Dương Ngọc Thái đăng ảnh bé Tin Tin lên trang cá nhân và tự nhận xét "không giống lông, cũng giống cánh" rồi nhờ cộng đồng mạng chỉ ra điểm giống nhau đó.

Tin Tin là con trai út của cặp vợ chồng Dương Ngọc Thái và Triệu Ái Vy, vừa chào đời được hơn một tháng. Sau khi con trai ra đời, nam ca sĩ từng nhiều lần không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ: "Con là tài sản lớn nhất của ba mẹ, là nghị lực, là niềm tin, là sợi dây kết nối tình yêu của tất cả gia đình". Được biết vợ của nam ca sĩ từng phải trải qua những giây phút đau đớn khi sinh bé Tin Tin vì em bé bị dây rốn quấn cổ. 

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Gia đình cặp đôi ca sĩ chào đón thành viên mới trong niềm hân hoan và vui mừng

Mới đây nam ca sĩ còn đăng tải hình ảnh con trai sau được hơn một tháng tuổi nhưng đã tạo dáng rất "ngầu" lên trang cá nhân. Trong ảnh, cậu nhóc được stylist cho mặc một chiếc áo choàng tắm, mang một chiếc kính mát màu vàng, rất ra dáng 'ông chủ' khi đi nghỉ mát tại vùng biển nhiệt đới. 

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Nhóc tỳ của cặp đôi ca sĩ 'ngầu' hết sức dù đang nhắm mắt

Giọng ca "Gọi đò" còn hạnh phúc chia sẻ con trai rất giống mình và nhờ cộng đồng mạng tìm ra điểm giống nhau đó.

Không để nam ca sĩ đợi lâu, hàng loạt những bình luận đến từ người hâm mộ được gửi đến Dương Ngọc Thái như: "Ngầu giống anh" hay "Giống từ đầu tới chân", "Sau này sẽ hát hay như ba Thái" cũng đủ để khẳng định "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh".

* Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   ca sĩ Dương Ngọc Thái Tin Tin Triệu Ái Vy

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