Khoe con hơn 5 tháng tuổi đã biết kêu ba, Lan Khuê bị nhắc nhở vì điều này

Hậu trường 04/05/2020 14:38

Trong thời gian ở cữ sau sinh, cuộc sống của Hoa khôi Lan Khuê bên con đầu lòng luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Cuối năm 2019, Hoa khôi Lan Khuê hạnh phúc đón con đầu lòng ra đời. Từ ngày lên chức, cô nàng luôn cho thấy mình là một bà mẹ chu đáo, chăm con từng li từng tí. Như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, chân dài này thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử lên trang cá nhân. Mới đây, nàng siêu mẫu hào hứng khoe phản xạ của con trai. Dù chưa tròn 6 tháng tuổi nhưng con trai Lan Khuê đã biết bập bẹ kêu ba.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 chia sẻ: "Sáng dạy Connor kêu ba, ảnh nhìn miệng mình chăm chú lắm. Dạy thì dạy vậy thôi chứ không trông mong ảnh nói được liền. Ai dè 15 phút sau đang nằm chơi, tự nhiên ảnh bò lại chỗ ba, kêu 'Ba' một phát hết hồn luôn. Kêu ba xong mệt quá, giờ ngủ luôn rồi".

Khoe con hơn 5 tháng tuổi đã biết kêu ba, Lan Khuê bị nhắc nhở vì điều này - Ảnh 1
Lan Khuê gia nhập hội 'mẹ bỉm sữa cuồng con' vì trang cá nhân ngập tràn ảnh con trai - Ảnh: Instagram

Kèm theo đó, Lan Khuê còn chia sẻ bức ảnh nắm chặt tay con trai đầy yêu thương. Dưới bài viết, nhiều người dành lời khen cho sự thông minh của cậu nhóc và cách chăm con khéo léo của bà mẹ mỉm sữa. Tuy nhiên bên cạnh đó, một dân mạng lại nhắc khéo chân dài họ Trần và khuyên cô không nên để móng tay em bé quá dài.

Khoe con hơn 5 tháng tuổi đã biết kêu ba, Lan Khuê bị nhắc nhở vì điều này - Ảnh 2

Khoe con hơn 5 tháng tuổi đã biết kêu ba, Lan Khuê bị nhắc nhở vì điều này - Ảnh 3
Lan Khuê bị nhắc nhở nên cắt móng tay cho con để giữ an toàn - Ảnh: Instagram

Lời khuyên chân thành của fan: “Mình chào Khuê. Khuê ơi mình nghĩ bé nên để móng ngắn hơn một chút nữa Khuê ạ, vì độ tuổi này các bé đang biết mút tay và cào mặt, để móng dài sợ bất tiện cho bé. Mình theo dõi Khuê đã lâu rồi, rất thích Khuê. Trùng hợp Khuê và mình sinh em bé cùng ngày với nhau, chúc cho Khuê và em bé luôn mạnh khỏe và bình an nhé". Hiện tại, cô nàng vẫn chưa phản hồi bình luận của người này.

Khoe con hơn 5 tháng tuổi đã biết kêu ba, Lan Khuê bị nhắc nhở vì điều này - Ảnh 4
Từ khi kết hôn, Lan Khuê được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực - Ảnh: Instagram

Lan Khuê và doanh nhân Tuấn John kết hôn vào tháng 10/2018. Hơn 1 năm sau, tình yêu của cặp đôi cho “quả ngọt” đầu tiên là nhóc tỳ kháu khỉnh ra đời. Từ ngày lấy chồng và sinh con, Lan Khuê hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí mà chỉ tập trung lo cho gia đình và tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc.

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