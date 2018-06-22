Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra

Những ngày qua, dư luận tiếp tục nóng lên trước thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trong khi công chúng khá sốt ruột về diễn biến mới của vụ án thì người trong cuộc lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Mới đây, Hoa hậu Phương Nga vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Nàng hậu rạng rỡ cùng cô bạn thân nấu ăn, cắt bánh nhân dịp sinh nhật 29 tuổi của Nguyễn Đức Thùy Dung – người có liên quan đến vụ án.