Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra

Hậu trường 22/06/2018 15:52

Trước thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng, Hoa hậu Phương Nga vẫn bình thản mừng sinh nhật cô bạn thân Thùy Dung.

Những ngày qua, dư luận tiếp tục nóng lên trước thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trong khi công chúng khá sốt ruột về diễn biến mới của vụ án thì người trong cuộc lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Mới đây, Hoa hậu Phương Nga vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Nàng hậu rạng rỡ cùng cô bạn thân nấu ăn, cắt bánh nhân dịp sinh nhật 29 tuổi của Nguyễn Đức Thùy Dung – người có liên quan đến vụ án.

Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 1
Phương Nga cùng đón sinh nhật bên cô bạn thân Thùy Dung - Ảnh: FBNV

Không hề tỏ ra lo lắng như suy nghĩ của nhiều người, cả Phương Nga và Thùy Dung đều vô cùng thoải mái, tươi tắn khiến không ít người bất ngờ.

Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 2
Cả hai vui vẻ nấu nướng tổ chức tiệc - Ảnh: FBNV
Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 3
Đến thời điểm hiện tại, Phương Nga và Thùy Dung đã tại ngoại được gần 1 năm. Cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết - Ảnh: FBNV
Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 4
Cả hai tự tay vào bếp nấu ăn - Ảnh: FBNV
Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 5
Sinh nhật đơn giản với hoa...
Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra - Ảnh 6
...và bánh kem vô cùng bình dị - Ảnh: FBNV

 

Luật sư từng bảo vệ cho hoa hậu Phương Nga nói gì?

Luật sư từng bảo vệ cho hoa hậu Phương Nga nói gì?

2/3 luật sư được cho là bị Phương Nga từ chối cho biết chưa nghe thông tin chính thức từ phía hoa hậu Phương Nga.

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Từ khóa:   Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga Cao Toàn Mỹ Thùy Dung

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