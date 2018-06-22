Khó tin Hoa hậu Phương Nga lại bình thản làm điều này trước thông tin bị phục hồi điều tra

Trước thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng, Hoa hậu Phương Nga vẫn bình thản mừng sinh nhật cô bạn thân Thùy Dung.
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Những ngày qua, dư luận tiếp tục nóng lên trước thông tin phục hồi điều tra vụ án lừa đảo của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Trong khi công chúng khá sốt ruột về diễn biến mới của vụ án thì người trong cuộc lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Mới đây, Hoa hậu Phương Nga vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của cô khiến nhiều người ngạc nhiên. Nàng hậu rạng rỡ cùng cô bạn thân nấu ăn, cắt bánh nhân dịp sinh nhật 29 tuổi của Nguyễn Đức Thùy Dung – người có liên quan đến vụ án.
Không hề tỏ ra lo lắng như suy nghĩ của nhiều người, cả Phương Nga và Thùy Dung đều vô cùng thoải mái, tươi tắn khiến không ít người bất ngờ.