Bất ngờ với nhan sắc Trương Hồ Phương Nga sau 1 năm tại ngoại

Tái xuất sau 1 năm tại ngoại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga khiến nhiều người ngỡ ngàng với nhan sắc rạng ngời, làn da trắng mịn cực thu hút.

Giữa năm 2017, vụ án Hoa hậu Phương Nga bị người tình là Cao Toàn Mỹ tố chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng được đưa ra xét xử gây rúng động cả nước. Sau nhiều ngày đấu tranh quyết liệt trước tòa, Trương Hồ Phương Nga và bạn thân Thùy Dung được tại ngoại vào ngày 29.6.2017. Từ đó đến nay cũng đã tròn 1 năm nhưng vẫn chưa có thông tin mới về diễn biến của vụ việc. Tuy nhiên, có vẻ như Phương Nga và Thùy Dung đã hoàn toàn cảm thấy thoái mái mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trên Facebook cá nhân, Phương Nga thi thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường bên người bạn thân. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị nhưng nhan sắc của Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 vẫn cực kỳ thu hút. Làn da trắng mịn, sống mũi cao và nét mặt tươi tắn của Phương Nga nhận được lời khen của nhiều người.

Phương Nga trông trắng trẻo, xinh xắn hơn sau 1 năm tại ngoại - Ảnh: Internet

Phương Nga và bạn thân Thùy Dung (người bị bắt cùng lúc với cô) thường xuyên xuất hiện bên nhau sau tại ngoại - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Phương Nga và Thùy Dung đều khác biệt so với 1 năm trước - Ảnh: Internet

Cả hai càng thân thiết hơn sau khi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn - Ảnh: Internet

Phương Nga và Thùy Dung thường xuyên diện đồ đôi khi đi ra ngoài - Ảnh: Internet

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Nga thay đổi thế nào sau gần 9 tháng được tại ngoại? Dù được rất nhiều người mời làm việc với mức lương hậu hĩnh nhưng Phương Nga chưa nhận lời ai. Thời gian sắp tới, cô có ý định quay lại nghề MC.

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