Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ

Hậu trường 15/01/2018 17:10

Cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi ngắm nhan sắc xinh đẹp như tiên hiện tại của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

Đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã tại ngoại được 7 tháng. Cuộc sống của cô vẫn được công chúng quan tâm, theo dõi sát sao.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phương Nga kèm dòng trạng thái khiến dư luận thích thú: “Nó dọa mình là nếu đăng sẽ sập Facebook”.

Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 1

Hoa hậu Phương Nga ‘lột xác’ với làn da trắng mịn, xinh đẹp- Ảnh: FBNV

Có thể nhận thấy, Phương Nga đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Gương mặt nhợt nhạt, nước da ngăm đen đã được thay bằng làn da trắng mịn và nụ cười tươi tắn trên môi.

Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 2

Phương Nga nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng bạn thân - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 3

Làn da trắng mịn không tỳ vết của Phương Nga sau 7 tháng tại ngoại - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 4

Ăn mặc đơn giản và trang điểm nhẹ nhưng Phương Nga vẫn rất nổi bật khi chụp ảnh với đạo diễn Hoàng Điệp - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian, Hoa hậu Phương Nga ‘thay da đổi thịt’ xinh đẹp như tiên nữ - Ảnh 5

Người đẹp nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè và cư dân mạng - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga Trương Hồ Phương Nga

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