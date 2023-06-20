Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê!

Hậu trường 20/06/2023 19:53

Bùi Lan Hương - bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc ấn tượng ở tuổi 34. Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ma mị và đặc biệt là sắc vóc 'vạn người mê'.

Sáng ngày 20/6, ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đồng thời. giọng ca Ngày Chưa Giông Bão cũng chính thức công khai chuyện tình cảm cùng vị đạo diễn nổi tiếng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai đã có 3 năm gắn bó và tình cảm hiện tại vẫn đang rất mặn nồng.

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 1
Ca sĩ Bùi Lan Hương công khai tình cảm với đạo diễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2019, cô từng giành giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm". Ngoài ra, cô nổi danh qua một số bài hát như: "Mê nuội", "Bùa mê", "Ngày chưa giông bão", "Mặt trăng",...

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 2
Bùi Lan Hương có vẻ ngoài cuốn hút

Ở tuổi 34, ca sĩ Bùi Lan Hương sở hữu vẻ đẹp đầy ấn tượng, gương mặt toát ra khí chất sang chảnh, được nhận xét vô cùng ma mị. Ở phong cách đời thường, người tình Dũng "khùng" không ngần ngại lên đồ kiệm vải, khoe đường cong đầy cuốn hút và thường làm mới mình với phong cách thời trang trẻ trung, lạ lẫm. 

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 3Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 4

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 5

Dù bước sang độ tuổi "băm" nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được vô số lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại cùng gu ăn mặc "nhìn là mê". Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ hình xăm "đôi cánh thiên thần" lớn ở 2 bên đùi đầy táo bạo. 

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 6

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 7
 Hình xăm táo bạo của nữ ca sĩ

Khác với trang phục thường ngày, mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, giọng ca họ Bùi luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. “Nàng tiên tóc” định hình cá tính bản thân qua các trang phục nữ tính và hơi hướng cổ điển. Trong mỗi lần biểu diễn, cô khéo léo phối đồ và chọn tone makeup đầy cuốn hút để tôn vinh nét đẹp vốn có.

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 8

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! - Ảnh 9
 Nữ ca sĩ chú trọng đầu tư vẻ ngoài mỗi lần xuất hiện trước công chúng

Bên cạnh nhan sắc "không phải dạng vừa", khán giả còn yêu mến Bùi Lan Hương bởi tài năng thiên bẩm. Mỹ nhân quê gốc Hà Nội là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm có cá tính âm nhạc "không đụng hàng". Những nhạc phẩm qua sự trình bày của cô mang nét ma mị, cuốn hút vô cùng.

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