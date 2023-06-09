Khả Như diện bikini hai mảnh 'đốt mắt' người nhìn, tiết lộ số lượng người tán tỉnh dân tình nghe mà choáng!

Mới đây trên trang cá nhân, Khả Như đã chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh bikini đầy nóng bỏng. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn bất ngờ hé lộ về số lượng "khủng" người đang tán tỉnh cô nàng. Xuất hiện với trang phục mát mẻ, nữ diễn viên khoe trọn đường cong quyến rũ cùng vẻ ngoài tươi tắn dù không cần trang điểm quá cầu kỳ. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Khả Như là 1 trong số ít diễn viên sở hữu hình thể chuẩn chỉnh đáng mơ ước.

Hiện nay, Khả Như được biết đến là 1 trong những nữ diễn viên đa tài rất được khán giả trẻ yêu thích. Cô nàng thường xuyên góp mặt tại các chương trình giải trí , các vỡ kịch và những bộ phim điện ảnh đình đám. Có thể nói, với sự nỗ lực suốt nhiều năm tham gia sự nghiệp nghệ thuật, Khả Như đã có 1 chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Không ít lần khán giả bất gặp cô trong nhiều vai trò khác như MC, biên kịch,...

Ngay khi chia sẻ, loạt ảnh của Khả Như đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng, nhiều khán giả dành lời khen cho thân hình quyến rũ và nỗ lực giữ gìn vóc dáng của cô nàng. Đáng chú ý, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, nghệ sĩ Lê Giang cũng để lại bình luận đầy yêu thương.

Cùng loạt ảnh hút mắt, Khả Như còn đã khéo léo "thả thính" ai đó: "Thay vì nghĩ dòng chú thích thì anh nghĩ về Mèo được không?". Sau đó một khán giả đã bày tỏ sự thắc mắc: "Rồi anh nào nữa vậy trời". Đứng trước câu hỏi này, Khả Như ngay lập tức vui vẻ trả lời: "Nhiều lắm! Đừng có nghĩ tôi ế hoài".

Một số bình luận của cư dân mạng, bà Phạm Kim Dung và nghệ sĩ Lê Giang

Được biết, Khả Như sinh năm 1987, cô được nhiều khán giả nhớ đến bởi những vai diễn hài hước, duyên dáng. Tuy nhiên ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Điều này khiến cho công chúng vô cùng hiếu kỳ về cuộc sống đời tư và chuyện tình cảm của người đẹp. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Khả Như tích lũy được khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Năm 2016, nữ diễn viên đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM. Năm 2019, cô tiếp tục tậu căn nhà thứ hai. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng món đồ đắt tiền nhất từng mua là căn nhà 4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vai trò diễn viên, Khả Như còn làm công việc sản xuất phim, kinh doanh. Cô đang có một công ty đầu tư và một công ty sản xuất riêng. Nhiều nghệ sỹ gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz Việt, nhưng nữ diễn viên bảo, cô chỉ là đại gia của bản thân và gia đình.

Trong một chương trình truyền hình, Khả Như thoải mái chia sẻ, cô không có ý định kết hôn và cũng không có ý định có người yêu vì điều này không nằm trong kế hoạch. "Tôi không trông mong điều đó và bản thân cũng chưa muốn. Kế hoạch của tôi là được sống, lao động và hưởng thụ cuộc sống một cách thực sự chứ không phải chỉ đi làm để kiếm tiền", cô nói.

Ngoài vai trò diễn viên, Khả Như còn làm công việc sản xuất phim, kinh doanh

Theo Khả Như, hiện tại cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân và luôn có cho mình những kế hoạch riêng để tận hưởng cuộc sống. Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy cô đơn, tủi thân hay mệt mỏi và cần một người có thể ở bên quan tâm, Khả Như khẳng định: "Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn hay tủi thân nếu ở một mình, vì đây là cuộc sống mà mình chọn lựa. Nếu như người con gái nào cũng thấy cô đơn, tủi thân và cần một vòng tay của người đàn ông thì có quá yếu đuối không? Phụ nữ bây giờ rất hiện đại, họ làm chủ cuộc sống của mình. Tôi rất tự tin và tự hào về điều đó".