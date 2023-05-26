Khả Như than thở về chuyện 'duyên số', Minh Hằng liền đưa ra một câu cực 'gắt'

Nổi tiếng, xinh đẹp và càng ngày càng thành công, diễn viên Khả Như vẫn ''lẻ bóng'' ở độ tuổi U40 khiến nhiều người thắc mắc.
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Khả Như được biết đến là diễn viên hài, MC nổi tiếng của showbiz Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1987 để lại ấn tượng với công chúng qua loạt phim như "49 ngày", "Chuyện ma gần nhà",... hay các sitcom "Nhà là để trọ", "Ai chẳng thích đùa", "Già néo đứt dây",...Gần đây nhất là vai Ngọc Như trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ của MC - đạo diễn Trấn Thành.
Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Khả Như tích lũy được khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Năm 2016, nữ diễn viên đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM. Năm 2019, cô tiếp tục tậu căn nhà thứ hai.
Ngoài vai trò diễn viên, Khả Như còn làm công việc sản xuất phim, kinh doanh. Cô đang có một công ty đầu tư và một công ty sản xuất riêng. Nhiều nghệ sỹ gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz Việt, nhưng nữ diễn viên bảo, cô chỉ là đại gia của bản thân và gia đình.
Nổi tiếng và thành công là thế nhưng Khả Như hiện tại vẫn đang ''lẻ bóng'' một mình khiến nhiều người không khỏi tò mò. Mới đây trên trang cá nhân, Khả Như bất ngờ nhắc về chuyện duyên số của mình. Cụ thể nữ diễn viên tâm sự: "Em luôn tin vào duyên số. Duyên chưa tới, và số cô đơn".
Sau khi chứng kiến màn "than ế" của người bạn thân thiết, Minh Hằng hài hước để lại mộtphải thảng thốt: "Như một cú tát".
Trước đó, cô nàng đã từng tuyên bố với giới truyền thông rằng bản thân sợ kết hôn, bởi lẽ cô là người yêu sự tự do, hiện tại cô đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô còn cho biết độc thân sướng lắm! Bên cạnh đó, hiện tại Khả Như còn vẫn mong muốn lo cho cha mẹ nhiều hơn chuyện cưới gả của bản thân.
Không chỉ gia đình mà bạn bè đồng nghiệp cũng không ít lần giục Khả Như đi lấy chồng. Cụ thể, trong một chương trình, nam danh hài Trường Giang cho biết sẵn sàng chi 100 triệu đồng, làm MC không lấy cát - xê, bê tráp, chu toàn mọi thứ cho Khả Như trong ngày đám cưới, chỉ cần cô chịu lấy chồng mà thôi. Sau tuyên bố của Trường Giang, người hâm mộ cũng không khỏi bất ngờ và mong Khả Như nhanh chóng có bến đỗ.
Trước đó, cô cũng dính tin đồn tình cảm với nam diễn viên Võ Đăng Khoa. Trên Facebook cá nhân, diễn viên Khả Như gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh ôm hôn thân mật Võ Đăng Khoa. Chưa kể cô còn gọi anh là "chồng" và mong nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người để "chồng em mau có tiền cưới em".
Bên dưới bài viết của Khả Như, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ cặp đôi cưới thật và đồng lòng ''đẩy thuyền''. Nhiều người còn nhận xét cả hai có nét phu thê. Tuy nhiên, việc cặp đôi liên tục "úp úp mở mở" và có phần như đang trêu nhau khiến dân tình hoài nghi, tò mò về mối quan hệ thật sự.