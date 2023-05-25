Đáp trả tin đồn 'giả bệnh trốn tòa', Đàm Vĩnh Hưng nói một câu thâm thúy ai nghe cũng thuyết phục

Sao Việt 25/05/2023 19:15

Trước tin đồn giả bệnh trốn tòa, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng phản hồi vụ việc.

Mới đây, sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại buổi hợp báo của ca sĩ Văn Mai Hương khiến cư dân mạng vô cùng chú ý. Điều đáng nói, tại đây, Mr. Đàm cũng lần đầu chia sẻ về tin đồn "giả bệnh trốn tòa".

Cụ thể, khi được hỏi gần đây mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Vĩnh Hưng giả bệnh trốn tòa sau khi ấn định ngày xét xử CEO N.P.H., trong khi bản thân anh cũng là một trong những người được gọi triệu tập. Đàm Vĩnh Hưng mạnh dạn đáp: 

"Né là né làm sao? Né cái gì? Né đi đâu mà mấy ngày? Mình không nên bận tâm tới những người như vậy. Cần nhất là những người yêu thương mình, người thân, khán giả của mình biết mình bị gì, ra sao? Chỉ những người không cùng tần số của mình mới đặt những câu hỏi như vậy, còn người cùng tần số không ai hỏi vậy hết". 

Đáp trả tin đồn 'giả bệnh trốn tòa', Đàm Vĩnh Hưng nói một câu thâm thúy ai nghe cũng thuyết phục - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng cũng lần đầu chia sẻ về tin đồn "giả bệnh trốn tòa"

 

Trước câu trả lời của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều fan hâm mộ của anh tỏ ra vô cùng thích thú và ủng hộ thần tượng mình. Thêm vào đó, mọi người cũng vô cùng phấn khởi và yên tâm khi thấy sức khỏe của giọng hát "Thành phố buồn" hồi phục ổn định. 

Cách đây không lâu, nam ca sĩ bất ngờ hủy nhiều show diễn tại Canada và chia sẻ hình ảnh đang nằm viện khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng cho anh. Trên trang cá nhân, anh viết: "Thức dậy đã là một người khác! Anh ấy đã tỉnh rụi! Chỉ đau rêm rêm ngay 2 “vết thương cuối cùng” thôi. Cả nhà yên tâm nhé!". Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đang điều trị thoái vị bẹn và phải nhập viện mổ.

Đáp trả tin đồn 'giả bệnh trốn tòa', Đàm Vĩnh Hưng nói một câu thâm thúy ai nghe cũng thuyết phục - Ảnh 2
Nam ca sĩ bất ngờ hủy nhiều show diễn tại Canada và chia sẻ hình ảnh đang nằm viện

Mặc dù vậy, nhiều cộng đồng mạng lại truyền tai nhau rằng, do bị triệu tập trong phiên tòa xét xử bà N.P.H. (CEO Đại Nam) sắp tới, nên nam ca sĩ cố tình "giả bệnh trốn tòa". 

Đáp trả tin đồn 'giả bệnh trốn tòa', Đàm Vĩnh Hưng nói một câu thâm thúy ai nghe cũng thuyết phục - Ảnh 3
 CĐM cho rằng, anh cố tình "giả bệnh trốn tòa" khi ngày xét xử CEO Đại Nam sắp đến - Ảnh: báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 10/5/2023, TAND TP.HCM ấn định ngày xét xử bà P.H. vào ngày 1/6/2023. HĐXX triệu tập 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh); bà Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá, chồng ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim. 

Cũng về vụ việc này, theo nguồn tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/5/2023, Phó Chánh Văn phòng TAND TP.HCM Sỹ Hồng Nam có công văn gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM trả lời về thông tin thời gian đưa vụ án này ra xét xử. Theo đó, chưa ấn định ngày xét xử như đã đưa ra trước đó. 

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