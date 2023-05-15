Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhập viện khiến nhiều sao Việt không khỏi lo lắng hỏi thăm sức khỏe

Ngày hôm nay, thông báo về tình hình sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ lo lắng gửi lời hỏi thăm.
- Cát Tường sexy hết mức, làm MC giúp Đàm Vĩnh Hưng đấu giá ví hàng hiệu
- Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều ca sĩ Vbiz quyên góp 600 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 14/5, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh anh phải nhập viện, rất nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng bình luận hỏi thăm và chúc anh chóng khỏe. Cụ thể "ông hoàng nhạc Việt" cho biết mình phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Tuy vậy vì vướng lịch trình nên anh sẽ đi diễn đến đêm và quay trở lại bệnh viện 'ngoan ngoãn dưỡng thương'. Mr Đàm cũng chia sẻ rằng mong sức khỏe sớm hồi phục để về với con trai và mẹ.
Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Lý Nhã Kỳ không khỏi lo lắng và muốn qua thăm người anh thân thiết: "Anh hai bị sao? Út qua thăm". Không chỉ riêng Lý Nhã Kỳ, rất nhiều nghệ sĩ đình đám đã để lại bình luận hy vọng nam ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục biểu diễn trên sân khấu.
Trước đó Đàm Vĩnh Hưng đã cùng một số người anh, chị thân thiết đi thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ lớn đang gặp khó khăn. Anh nghẹn ngào cho biết mình rất biết ơn những người đã giúp anh quyên góp để có kinh phí đưa đến những cảnh đời khó khăn, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những mảnh đời cơ cực khác và đảm bảo tiền, hiện vật được đưa đến đúng người, đúng việc. Nam ca sĩ tha thiết mong muốn sẽ giúp những cảnh đời khổ cực bớt đi dược phần nào trong cuộc đời.
Mới gần đây khi công bố dự án phim về cuộc đời bản thân, anh cũng đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Mr Đàm bày tỏ cảm xúc của mình về chuyện này rằng anh vừa vui vừa buồn. Vui vì có một ê-kíp sẵn sàng cùng anh hoàn thành mơ ước và chia sẻ tới công chúng những sự khó khăn của một người nghệ sĩ. Buồn vì nhiều người vẫn chê bôi, mỉa mai anh trước thềm sự kiện ra mát dự án.
Quả thật có thể con người Đàm Vĩnh Hưng 5 năm trước là con người không hoàn hảo nhưng Mr Đàm của 5 năm sau đã chững chạc hơn nhiều và không còn xốc nổi nữa. Nam danh ca bày tỏ hiện thời chỉ muốn được bình yên cùng gia đình và anh sẽ đón nhận mọi ý kiến về dự án điện ảnh khắc họa lại cuộc đời của anh.