Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhập viện khiến nhiều sao Việt không khỏi lo lắng hỏi thăm sức khỏe

Ngày hôm nay, thông báo về tình hình sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ lo lắng gửi lời hỏi thăm.

Ngày 14/5, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh anh phải nhập viện, rất nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng bình luận hỏi thăm và chúc anh chóng khỏe. Cụ thể "ông hoàng nhạc Việt" cho biết mình phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Tuy vậy vì vướng lịch trình nên anh sẽ đi diễn đến đêm và quay trở lại bệnh viện 'ngoan ngoãn dưỡng thương'. Mr Đàm cũng chia sẻ rằng mong sức khỏe sớm hồi phục để về với con trai và mẹ. Nhiều khán giả và nghệ sĩ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Lý Nhã Kỳ không khỏi lo lắng và muốn qua thăm người anh thân thiết: "Anh hai bị sao? Út qua thăm". Không chỉ riêng Lý Nhã Kỳ, rất nhiều nghệ sĩ đình đám đã để lại bình luận hy vọng nam ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục biểu diễn trên sân khấu.

Nhiều sao Việt đình đám đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đàm Vĩnh Hưng Trước đó Đàm Vĩnh Hưng đã cùng một số người anh, chị thân thiết đi thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ lớn đang gặp khó khăn. Anh nghẹn ngào cho biết mình rất biết ơn những người đã giúp anh quyên góp để có kinh phí đưa đến những cảnh đời khó khăn, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những mảnh đời cơ cực khác và đảm bảo tiền, hiện vật được đưa đến đúng người, đúng việc. Nam ca sĩ tha thiết mong muốn sẽ giúp những cảnh đời khổ cực bớt đi dược phần nào trong cuộc đời. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trò chuyện, tâm sự với nghệ sĩ Mạc Can Mới gần đây khi công bố dự án phim về cuộc đời bản thân, anh cũng đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Mr Đàm bày tỏ cảm xúc của mình về chuyện này rằng anh vừa vui vừa buồn. Vui vì có một ê-kíp sẵn sàng cùng anh hoàn thành mơ ước và chia sẻ tới công chúng những sự khó khăn của một người nghệ sĩ. Buồn vì nhiều người vẫn chê bôi, mỉa mai anh trước thềm sự kiện ra mát dự án.

Đàm Vĩnh Hưng tại buổi công bố ra mắt phim khắc họa cuộc đời của bản thân Quả thật có thể con người Đàm Vĩnh Hưng 5 năm trước là con người không hoàn hảo nhưng Mr Đàm của 5 năm sau đã chững chạc hơn nhiều và không còn xốc nổi nữa. Nam danh ca bày tỏ hiện thời chỉ muốn được bình yên cùng gia đình và anh sẽ đón nhận mọi ý kiến về dự án điện ảnh khắc họa lại cuộc đời của anh.

Đàm Vĩnh Hưng được gọi là 'ông bố nghiện con' vì những chi tiết này Vừa qua, đoạn clip ghi lại màn đối đáp cực kì dễ thương của hai bố con Đàm Vĩnh Hưng - Polo Huỳnh khiến cộng đồng mạng không khỏi tan chảy vì quá ngọt ngào.

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