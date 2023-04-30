Khả Như (tên thật là Trần Khả Như ) cô sinh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1987) là một nữ diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, đạo diễn, MC và biên kịch người Việt Nam. Khả Như gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng khi tham gia những bộ phim điện ảnh như: Vú em tập sự, Hoán đổi, Yêu nữ siêu quậy, Tía tui là cao thủ, Chuyện ma gần nhà,... Gần đây nhất là vai Ngọc Như trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ.

Tháng 3 vừa qua, Khả Như đón sinh nhật tuổi 36. Người đẹp cảm động khi nhận được sự yêu thương của gia đình, đồng nghiệp, khán giả. "Tôi thấy mình thật may mắn! Hứa sẽ luôn chăm ngoan và cố gắng", Khả Như chia sẻ.

Vào năm 2015-2016, Khả Như từng có thời gian tăng cân không kiểm soát. Mỹ nhân 8X chia sẻ với truyền thông: "Hai năm đó, tôi rất hối hận khi để bản thân quá mập do những áp lực từ mọi chuyện mang lại. Tôi gần như an phận với những gì mình có và quên mất những điều mình ấp ủ muốn thực hiện từ ngày đầu tiên bước chân vào nghề diễn. Không chỉ có thế, tôi còn buông thả bản thân trong việc ăn uống, khiến mình luôn xuất hiện không được đẹp".

Cô nàng giảm cân thành công - Ảnh: Internet

Khả Như sở hữu thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Nổi tiếng, giàu có xinh đẹp và độc thân nhưng cô nàng cũng thường bị nitiens ''đẩy thuyền'' với những người bạn đồng nghiệp thân thiết. Khả Như từng bị ghép đôi với Song Luân khi cùng tham gia trong các sự kiện hoặc gameshow, cả hai để lộ nhiều khoảnh khắc vui vẻ và đẹp đôi. Tuy nhiên, Khả Như nói rằng cô và Song Luân chỉ là những người bạn bình thường và cả hai chỉ là đùa giỡn một chút trong lúc làm việc mà thôi.

Khả Như và Song Luân thường xuyên đăng clip Tiktok của cả hai - Ảnh: Internet

Ngoài ra cô nàng còn vướng nghi vấn tình cảm với Võ Đăng Khoa (cháu nuôi của Hoài Linh). Mới đây nam diên viễn có chia sẻ trên trang cá nhân với dòng trạng thái kèm ảnh chụp chung với Khả Như rằng: ''"Thông báo hết ế. Theo lời đã hứa tôi đã đến và tỏ tình với crush của mình! Sau bao lời nài nỉ của tôi thì crush đã cho tôi một cơ hội! Giờ chúng tôi là của nhau rồi”. Hiện tại người hâm mộ vẫn không biết đâu là thật và đâu là đùa, nữ diễn viên Khả Như hiện ''đã có chủ'' hay ''độc thân'' vẫn còn là một câu hỏi lớn.

''Hint'' hẹn hò với vĩ Đăng Khoa vẫn còn là một câu hỏi lớn - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân hồi tháng 2, Khả Như cũng từng chia sẻ quan niệm về chuyện tình yêu: "Nếu đánh rơi một cái khẩu trang, người ta có thể bỏ luôn, nhưng rơi một viên kim cương thì người ta sẽ cuống cuồng đi tìm, phải không? Sao Mèo (biệt danh Khả Như - PV) không yêu ai? Mèo sợ tan vỡ, sợ đau, sợ mình là cái khẩu trang của ai đó!".