Ở ngưỡng tuổi U40, "Miêu nữ làng hài" Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa

Sao Việt 18/04/2023 11:10

Khả Như là gương mặt đang có những bước phát triển vượt bậc ở hiện tại, nhờ thế mà cuộc sống sung túc và sang chảnh chẳng kém mỹ nhân nào. Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi U40, cô nàng vẫn chưa chịu yên bề gia thất.

Trên trang cá nhân, Khả Như vừa đăng tải loạt khoảnh khắc thả dáng cuốn hút ở biển. Nữ phụ Cua Lại Vợ Bầu diện trang phục kiệm vải, phô diễn trọn đôi gò bồng căng tròn. Đặc biệt, cô còn sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn ở ngưỡng tuổi 36. Có thể thấy, dù không phải là mỹ nhân có chiều cao khủng nhưng nữ diễn viên biết cách giữ hình thể cân đối và nóng bỏng.

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 1
Cô nàng sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn ở ngưỡng tuổi 36 - Ảnh: FBNV

 

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 2
Dù không phải là mỹ nhân có chiều cao khủng nhưng nữ diễn viên biết cách giữ hình thể cân đối và nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Biết được ưu điểm body, Khả Như nhiều lần sử dụng vòng 2 thon gọn để chiếm spotlight trong khung hình. Ở tuổi U40, "miêu nữ làng hài" đang là một trong số ít người đẹp giàu có nhờ năng lực thực lực. Nhờ kinh tế dư dả, cô ngày càng xinh đẹp rạng ngời và tươi tắn.

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 3
Ở tuổi U40, "miêu nữ làng hài" đang là một trong số ít người đẹp giàu có nhờ năng lực thực lực - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Khả Như tích lũy được khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Năm 2016, nữ diễn viên đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM. Năm 2019, cô tiếp tục tậu căn nhà thứ hai. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng món đồ đắt tiền nhất từng mua là căn nhà 4 tỷ đồng. Ngoài vai trò diễn viên, Khả Như còn làm công việc sản xuất phim, kinh doanh. Cô đang có một công ty đầu tư và một công ty sản xuất riêng. Nhiều nghệ sỹ gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz Việt, nhưng nữ diễn viên bảo, cô chỉ là đại gia của bản thân và gia đình.

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 4
Tủ túi xách toàn hàng hiệu của Khả Như - Ảnh: FBNV

 

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 5
Nhiều nghệ sỹ gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Xinh đẹp, giàu có nhưng Khả Như vẫn độc thân dù đã bước qua tuổi 36. Trước đây, cô từng công khai hẹn hò với nam diễn viên Khương Ngọc nhưng rồi chia tay trong âm thầm. Cũng từng có tin đồn người đẹp hẹn hò với cháu ruột của danh hài Hoài Linh - Võ Đăng Khoa do họ bị bắt gặp có những khoảnh khắc thân thiết, tình tứ. Tuy nhiên, biểu hiện sau đó khiến nhiều khán giả cho rằng họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Ở ngưỡng tuổi U40, 'Miêu nữ làng hài' Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa - Ảnh 6
Xinh đẹp, giàu có nhưng Khả Như vẫn độc thân dù đã bước qua tuổi 36 - Ảnh: FBNV

Trước khi nổi tiếng, Khả Như từng có cuộc sống chật vật ở quãng thời gian đầu lên TP.HCM lập nghiệp. Sau khi giành quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2016 cùng nhóm Buffalo, nữ diễn viên sinh năm 1987 được chú ý hơn nhờ nét diễn hài hước và tự nhiên. Cô từng góp mặt trong những phim điện ảnh: Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Pháp sư mù... Ngoài ra, cô cũng là gương mặt quen thuộc của các gameshow trong những năm gần đây

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