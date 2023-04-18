Ở ngưỡng tuổi U40, "Miêu nữ làng hài" Khả Như giàu có, nóng bỏng nhưng mãi chưa chịu lên xe hoa

Trên trang cá nhân, Khả Như vừa đăng tải loạt khoảnh khắc thả dáng cuốn hút ở biển. Nữ phụ Cua Lại Vợ Bầu diện trang phục kiệm vải, phô diễn trọn đôi gò bồng căng tròn. Đặc biệt, cô còn sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn ở ngưỡng tuổi 36. Có thể thấy, dù không phải là mỹ nhân có chiều cao khủng nhưng nữ diễn viên biết cách giữ hình thể cân đối và nóng bỏng.

Dù không phải là mỹ nhân có chiều cao khủng nhưng nữ diễn viên biết cách giữ hình thể cân đối và nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Biết được ưu điểm body, Khả Như nhiều lần sử dụng vòng 2 thon gọn để chiếm spotlight trong khung hình. Ở tuổi U40, "miêu nữ làng hài" đang là một trong số ít người đẹp giàu có nhờ năng lực thực lực. Nhờ kinh tế dư dả, cô ngày càng xinh đẹp rạng ngời và tươi tắn.

Ở tuổi U40, "miêu nữ làng hài" đang là một trong số ít người đẹp giàu có nhờ năng lực thực lực - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Khả Như tích lũy được khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Năm 2016, nữ diễn viên đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM. Năm 2019, cô tiếp tục tậu căn nhà thứ hai. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng món đồ đắt tiền nhất từng mua là căn nhà 4 tỷ đồng. Ngoài vai trò diễn viên, Khả Như còn làm công việc sản xuất phim, kinh doanh. Cô đang có một công ty đầu tư và một công ty sản xuất riêng. Nhiều nghệ sỹ gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz Việt, nhưng nữ diễn viên bảo, cô chỉ là đại gia của bản thân và gia đình.