Trong suốt chặng đường làm nghề, nhiều ngôi sao Vbiz đã ít nhất một lần rơi vào tình huống trớ trêu, thậm chí gặp những sự cố vô cùng nguy hiểm. Đơn cử như Khả Như , DJ Mie hay Phan Duy Anh , ba người họ từng bị lửa bắn vào mặt khi đang biểu diễn, cách xử lý của những ngôi sao này thế nào?

Nghỉ ngơi tại nhà, nữ diễn viên không thể nói chuyện vì các vết thương xung quanh miệng. Thời điểm đó, cô rất lo lắng vì sợ sẽ để lại sẹo trên mặt, tâm trạng cũng không tốt, các chương trình và phim ảnh của nữ diễn viên đã ký trước đó đều phải hoãn lại.

Năm 2017, trong lúc tập tiết mục thổi lửa, Khả Như đã lấy nhầm chai xăng thay vì chai dầu khiến lửa bùng lên và táp vào mặt cô. Sau khi được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, Khả Như được chẩn đoán bị bỏng cấp độ hai.

Nam ca sĩ Phan Duy Anh

Vào tháng 5/2022, cư dân mạng lan truyền đoạn clip ca sĩ Phan Duy Anh đang mải mê biểu diễn và bắt tay giao lưu với người hâm mộ thì bị lửa ở sân khấu bắn thẳng vào mặt, khiến anh phải nhăn nhó.

ca sĩ Phan Duy Anh đang mải mê biểu diễn và bắt tay giao lưu với người hâm mộ thì bị lửa ở sân khấu bắn thẳng vào mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Dù rất đau nhưng Phan Duy Anh vẫn cố gắng biểu diễn hết tiết mục - Ảnh: Cắt từ clip

Dù rất đau do gặp phải sự cố không đáng có, tuy nhiên Phan Duy Anh vẫn cố gắng biểu diễn hết tiết mục.

Đoạn clip sau khi được lan truyền đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe của Phan Duy Anh, đồng thời khuyên nam ca sĩ nên cho ê-kíp của mình kiểm tra sự an toàn của sân khấu trước khi biểu diễn để tránh gặp trường hợp tương tự.

Sau khi Duy Anh gặp sự cố, DJ Mie cũng rơi vào tình huống tương tự trong một đại nhạc hội ở Đà Nẵng. Theo đó, Mie đã cùng bạn trai là Hồng Thanh hát live cực cháy trên sân khấu. Trong một khoảnh khắc, cô vô tình bước đến gần máy phun lửa ngay đúng thời điểm lửa được bắn ra.

DJ Mie

Cũng vào tháng 5/2022, Đà Nẵng bùng cháy với chương trình quy tụ nhiều ngôi sao đình đám, bao gồm: Hoàng Dũng, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và bộ đôi DJ Mie - Hồng Thanh. Ở cuối đêm nhạc, bộ đôi DJ Mie và diễn viên Hồng Thanh khiến hàng nghìn khán giả không thể ngồi yên với những ca khúc "cực cháy".

Đáng chú ý, netizen hiếm hoi được thấy Mie cầm mic hát live, đa dạng hoá ngoài vai trò là một DJ. Tuy nhiên, khi trình diễn cùng bạn trai, trong một khoảnh khắc, nữ DJ vô tình tiến lại gần máy phun lửa ngay đúng thời điểm lửa được bắn ra. Điều này khiến cô hoảng hốt, nhưng vì đứng ở khoảng cách an toàn nên DJ Mie cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn.

Nữ DJ vô tình tiến lại gần máy phun lửa ngay đúng thời điểm lửa được bắn ra - Ảnh: Cắt từ clip