Jennifer Phạm mặc hở, khoe dây chuyền kim cương cỡ lớn chồng tặng khiến dân mạng 'lác mắt'

Hoa hậu Jennifer Phạm hạnh phúc khoe mặt dây chuyền đính nhiều viên kim cương đắt giá. Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa do ông xã cô đặt làm.
- 8 mẹo trang điểm để có diện mạo trong trẻo mà kiêu sa như Jennifer Phạm
- Dù đã ở tuổi 33, Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều hoa hậu nể vì quá trẻ đẹp
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, gia đình Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải có chuyến du lịch Đà Nẵng để tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Các con của cặp đôi đang nghỉ hè nên được bố mẹ cho đi chơi thư giãn, con trai riêng của Jennifer Phạm cũng đã về nước đoàn tụ cùng mẹ và ba dượng.
Mới đây, Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe mặt dây chuyền kim cương chồng tặng. Sợi dây có hình lồng ghéo hai chữ cái 'J, H' - tên viết tắt của vợ chồng Jennifer Phạm. "Birthday gift from my love. Lần trước lỡ bị lạc mất em dây chuyền của anh xã tặng, lần này mà mất nữa thì sao ta?", Cô viết trên trang cá nhân.
Theo bà mẹ ba con, cô từng được doanh nhân Đức Hải tặng một sợi dây giống hệt thời còn hẹn hò. Món quà do tự tay ông xã thiết kế và nhờ một đơn vị làm trang sức khắc tên hai chữ 'J,H', ở giữa được nối bằng viên đá ruby đỏ rất đẹp. Hoa hậu Jennifer Phạm vô cùng trân trọng kỷ vật này và luôn đeo trên cổ suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong một lần đi làm đẹp ở spa cô đã vô tình đánh rơi nó. Chiều lòng vợ, doanh nhân Đức Hải đã bí mật làm lại sợi dây tương tự và chờ dịp sinh nhật để tặng bù.