Jennifer Phạm mặc hở, khoe dây chuyền kim cương cỡ lớn chồng tặng khiến dân mạng 'lác mắt'

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, gia đình Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải có chuyến du lịch Đà Nẵng để tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Các con của cặp đôi đang nghỉ hè nên được bố mẹ cho đi chơi thư giãn, con trai riêng của Jennifer Phạm cũng đã về nước đoàn tụ cùng mẹ và ba dượng.

Mới đây, Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe mặt dây chuyền kim cương chồng tặng. Sợi dây có hình lồng ghéo hai chữ cái 'J, H' - tên viết tắt của vợ chồng Jennifer Phạm. "Birthday gift from my love. Lần trước lỡ bị lạc mất em dây chuyền của anh xã tặng, lần này mà mất nữa thì sao ta?", Cô viết trên trang cá nhân.