Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có'

Sở hữu sự nghiệp thành công và được chồng doanh nhân yêu chiều hết mực nhưng Jennifer Phạm lại khẳng định bản thân không hề giàu sang.
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Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ vào năm 2006. Từ ngày ấy cho đến nay, cô được truyền thông và công chúng chú ý bởi gương mặt đẹp và hình thể vô cùng quyến rũ.
Dù đã bước vào tuổi 30 và có 3 con nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con đã chào tuổi mới 33 bằng dòng trạng thái bằng thơ và tự nhận nhan sắc của cô vẫn như mới ngoài 20 khiến cư dân mạng thích thú.
Người đẹp sinh năm 1985 viết:
"Hôm nay tuổi đã ba ba
Mà sao như thấy mới ngoài hai mươi
Từ sinh ra đến nên người
Biết ơn cha mẹ một đời hi sinh
Sống không thẹn với chính mình
Chân thành, thẳng thắn, nhiệt tình, lạc quan..."
Nhận được nhiều hợp đồng với mức thù lao cao nhất nhì showbiz cũng như kết hôn với một doanh nhân thành đạt, cuộc sống giàu sang và đầy xa hoa của cô khiến biết bao người ao ước. Thế nhưng trong bài thơ, Jennifer Phạm lại khẳng định cô không hề giàu có khiến nhiều người ngạc nhiên.
"Trời thương may được thanh nhàn
Giàu sang chẳng có, gian nan chưa từng
Thế nên càng phải biết chừng
Biết vui tự tại, biết mừng bình an
Không ích kỷ, chẳng tham lam
Không mong tiến chức, thăng quan, phát tài", nàng hậu chia sẻ.
Kết lại bài thơ, Jennifer Phạm ước mong luôn được mạnh khỏe, gia đình mãi hạnh phúc và sẽ nuôi dạy các con nên người.
"Chỉ mong mạnh khỏe lâu dài
Gia đình trên dưới trong ngoài yên vui
Mong nuôi con được nên người
Mong mình giữ mãi nụ cười hồn nhiên.
Happy birthday to me...", người đẹp chia sẻ.