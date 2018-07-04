Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có'

Dù đã bước vào tuổi 30 và có 3 con nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con đã chào tuổi mới 33 bằng dòng trạng thái bằng thơ và tự nhận nhan sắc của cô vẫn như mới ngoài 20 khiến cư dân mạng thích thú.

Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ vào năm 2006. Từ ngày ấy cho đến nay, cô được truyền thông và công chúng chú ý bởi gương mặt đẹp và hình thể vô cùng quyến rũ.

Người đẹp sinh năm 1985 viết:

Mà sao như thấy mới ngoài hai mươi

Từ sinh ra đến nên người

Biết ơn cha mẹ một đời hi sinh

Sống không thẹn với chính mình

Chân thành, thẳng thắn, nhiệt tình, lạc quan..."

Thân hình gợi cảm, quyến rũ của Jennifer Phạm dù đã có 3 con - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được nhiều hợp đồng với mức thù lao cao nhất nhì showbiz cũng như kết hôn với một doanh nhân thành đạt, cuộc sống giàu sang và đầy xa hoa của cô khiến biết bao người ao ước. Thế nhưng trong bài thơ, Jennifer Phạm lại khẳng định cô không hề giàu có khiến nhiều người ngạc nhiên.

"Trời thương may được thanh nhàn

Giàu sang chẳng có, gian nan chưa từng

Thế nên càng phải biết chừng

Biết vui tự tại, biết mừng bình an

Không ích kỷ, chẳng tham lam

Không mong tiến chức, thăng quan, phát tài", nàng hậu chia sẻ.

Người đẹp sở hữu nhiều xế hộp có giá hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Bộ trang phục có giá trị hơn 100 triệu đồng từ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới - Ảnh: FBNV

Những bộ trang sức kim cương đắt tiền luôn là phụ kiện yêu thích của người đẹp khi tham gia các sự kiện - Ảnh: FBNV

Dù có chồng giàu có nhưng Jennifer Phạm vẫn tích cực làm việc và luôn khiêm tốn - Ảnh: FBNV

Kết lại bài thơ, Jennifer Phạm ước mong luôn được mạnh khỏe, gia đình mãi hạnh phúc và sẽ nuôi dạy các con nên người.

"Chỉ mong mạnh khỏe lâu dài

Gia đình trên dưới trong ngoài yên vui

Mong nuôi con được nên người

Mong mình giữ mãi nụ cười hồn nhiên.

Happy birthday to me...", người đẹp chia sẻ.