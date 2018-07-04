Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có'

Hậu trường 04/07/2018 10:59

Sở hữu sự nghiệp thành công và được chồng doanh nhân yêu chiều hết mực nhưng Jennifer Phạm lại khẳng định bản thân không hề giàu sang.

Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ vào năm 2006. Từ ngày ấy cho đến nay, cô được truyền thông và công chúng chú ý bởi gương mặt đẹp và hình thể vô cùng quyến rũ.

Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 1
Sở hữu gương mặt đẹp và hình thể đẹp, Jennifer là một trong những mỹ nhân Việt được nhiều người yêu mến - Ảnh: FBNV
Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 2
Dù đã 33 tuổi nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn khiến các cô gái tuổi đôi mươi ganh tỵ - Ảnh: FBNV

Dù đã bước vào tuổi 30 và có 3 con nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con đã chào tuổi mới 33 bằng dòng trạng thái bằng thơ và tự nhận nhan sắc của cô vẫn như mới ngoài 20 khiến cư dân mạng thích thú.

Người đẹp sinh năm 1985 viết:

"Hôm nay tuổi đã ba ba

Mà sao như thấy mới ngoài hai mươi

Từ sinh ra đến nên người

Biết ơn cha mẹ một đời hi sinh

Sống không thẹn với chính mình

Chân thành, thẳng thắn, nhiệt tình, lạc quan..."

Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 3
Thân hình gợi cảm, quyến rũ của Jennifer Phạm dù đã có 3 con - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được nhiều hợp đồng với mức thù lao cao nhất nhì showbiz cũng như kết hôn với một doanh nhân thành đạt, cuộc sống giàu sang và đầy xa hoa của cô khiến biết bao người ao ước. Thế nhưng trong bài thơ, Jennifer Phạm lại khẳng định cô không hề giàu có khiến nhiều người ngạc nhiên.

"Trời thương may được thanh nhàn

Giàu sang chẳng có, gian nan chưa từng

Thế nên càng phải biết chừng

Biết vui tự tại, biết mừng bình an

Không ích kỷ, chẳng tham lam

Không mong tiến chức, thăng quan, phát tài", nàng hậu chia sẻ.

Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 4
Người đẹp sở hữu nhiều xế hộp có giá hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV
Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 5
Bộ trang phục có giá trị hơn 100 triệu đồng từ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới - Ảnh: FBNV
Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 6
Những bộ trang sức kim cương đắt tiền luôn là phụ kiện yêu thích của người đẹp khi tham gia các sự kiện - Ảnh: FBNV
Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 7
Dù có chồng giàu có nhưng Jennifer Phạm vẫn tích cực làm việc và luôn khiêm tốn - Ảnh: FBNV

Kết lại bài thơ, Jennifer Phạm ước mong luôn được mạnh khỏe, gia đình mãi hạnh phúc và sẽ nuôi dạy các con nên người.

"Chỉ mong mạnh khỏe lâu dài

Gia đình trên dưới trong ngoài yên vui

Mong nuôi con được nên người

Mong mình giữ mãi nụ cười hồn nhiên.

Happy birthday to me...", người đẹp chia sẻ.

Có cuộc sống xa hoa nhất nhì showbiz nhưng Jennifer Phạm lại tuyên bố 'giàu sang chẳng có' - Ảnh 8
Những ước mong bình dị và chân thành làm không ít khán giả cảm động và thêm yêu quý người đẹp - Ảnh: FBNV

 

Dù đã ở tuổi 33, Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều hoa hậu nể vì quá trẻ đẹp

Dù đã ở tuổi 33, Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều hoa hậu nể vì quá trẻ đẹp

Sinh năm 1985, đã là bà mẹ 3 con nhưng Jennifer Phạm vẫn trẻ đẹp và có nhan sắc làm say lòng đàn ông. Nhiều hoa hậu ít tuổi hơn cũng phải trầm trồ nể cách chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Jennifer

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Jennifer Phạm Jennifer Phạm Jennifer Phạm xinh đẹp Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42