Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Sau những ồn ào xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc làm nhiều người hoang mang.

Tới thời điểm hiện tại, câu chuyện lùm xùm về Huyền My tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 dần lắng xuống. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống sau cuộc thi. Đáng chú ý nhất là việc cô tuyên bố xuống tóc.

Có thể thấy, Huyền My đã lấy lại được cân bằng và quay lại cuộc sống bình thường sau những ngày thi cử căng thẳng và áp lực từ dư luận. Người đẹp khiến nhiều người phải trầm trồ khi diện nhiều trang phục bắt mắt xuống phố, từ phong cách một quý cô thành thị quyến rũ tới trẻ trung, năng động và cá tính.

Sự năng động, tươi trẻ cũng như vẻ đẹp tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày đã giúp Huyền My một lần nữa ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

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