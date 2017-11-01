Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Hậu trường 01/11/2017 16:53

Sau những ồn ào xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc làm nhiều người hoang mang.

Tới thời điểm hiện tại, câu chuyện lùm xùm về Huyền My tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 dần lắng xuống. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống sau cuộc thi. Đáng chú ý nhất là việc cô tuyên bố xuống tóc.

Huyền My bất ngờ xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017
Huyền My chia sẻ hình ảnh tạo dáng đầy quyến rũ với váy xẻ cao ngút cùng với dòng tâm trạng: "Mỳ đã xuống tóc nè cả nhà" - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Huyền My đã lấy lại được cân bằng và quay lại cuộc sống bình thường sau những ngày thi cử căng thẳng và áp lực từ dư luận. Người đẹp khiến nhiều người phải trầm trồ khi diện nhiều trang phục bắt mắt xuống phố, từ phong cách một quý cô thành thị quyến rũ tới trẻ trung, năng động và cá tính.

Huyền My bất ngờ xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017
Người đẹp 9x "thả ga" ăn uống những món yêu thích sau một thời gian kiêng khem vì cuộc thi - Ảnh: FBNV

Huyền My bất ngờ xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017
Mỹ nhân 9x với kiểu tóc mới diện trang phục đơn giản đi chơi cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Huyền My bất ngờ xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017
Dù chỉ trang điểm nhẹ và diện trang phục đơn giản nhưng Á hậu Huyền My vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FBNV

Huyền My bất ngờ xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017
Huyền My đang tận hưởng những ngày nghỉ và không quên chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. "Chân dài" chọn phong cách cá tính với quần jeans ống suông, áo phông kết hợp áo khoác mỏng và không thể thiếu bóng dáng hàng hiệu túi Hermes, giầy Saint Laurent - Ảnh: FBNV

Sự năng động, tươi trẻ cũng như vẻ đẹp tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày đã giúp Huyền My một lần nữa ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Sau ồn ào 'ăn - thua' tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Á Hậu Huyền My bị tố ăn cắp thiết kế trang phục dân tộc

Sau ồn ào 'ăn - thua' tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Á Hậu Huyền My bị tố ăn cắp thiết kế trang phục dân tộc

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí bất ngờ tố mẹ con Á hậu Huyền My sử dụng "chùa" thiết kế của anh kèm theo đó là hàng loạt bằng chứng đanh thép khiến cư dân mạng kinh ngạc.

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Từ khóa:   huyền my Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017

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