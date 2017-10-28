Sau ồn ào 'ăn - thua' tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Á Hậu Huyền My bị tố ăn cắp thiết kế trang phục dân tộc

Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 khép lại, đại diện của Việt Nam - Á hậu Huyền My chỉ dừng lại ở Top 10, gây nhiều hụt hẫng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thậm chí bộ ba ban giám khảo người Việt của cuộc thi thất vọng nhất chính là thái độ và cách ứng xử của Huyền My đằng sau cánh gà.

Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Vân Trí đã đăng tải một bức thư khá dài chia sẻ những bức xúc và lý do anh không muốn thiết kế trang phục cho Huyền My. Nói về việc trang phục dân tộc của Huyền My, NTK Đỗ Vân Trí cho hay mẹ Huyền My là người gọi điện trực tiếp cho anh và muốn mua lại thiết kế mà anh đã từng làm cho Yến Nhi Huỳnh - đại diện Việt Nam thi Miss Grand Quốc tế 2016. Bộ thiết kế này chưa được sử dụng vì Yến Nhi Huỳnh không xin được visa.

Mặc dù việc hợp tác không thành nhưng NTK này cho rằng thiết kế trang phục dân tộc mà Huyền My mặc trong Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 đã được 'xào nấu, copy' từ mẫu thiết kế của anh.

NTK Đỗ Vân Trí viết trên trang cá nhân: "...Vì sao mình từ chối thiết kế cho Huyền My 5 lần 7 lượt dù cả Đứa em gái Đại Diện Miss Grand hụt 2016 gọi cho mình, đại diện công ty Elite giới thiệu qua, khi Mẹ Huyền My gọi để mua thiết kế mà mình thiết kế cho đại diện VN thi Miss Grand Quốc tế 2016 Yến Nhi Huỳnh nhưng còn bỏ ngỏ vì Em không xin được Visa. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng muốn làm FREE. Rồi kiu gởi chi tiết hết thiết kế nữa.

Chỉ vì câu nói phải thiết kế FREE cho em ấy để mình sẽ được em ấy PR cho??? Mình PHẢI CẦN để bị chảy máu chất xám để được PR nữa ư? Nhưng phải làm theo sự “thao túng” kiểu gia đình trị của mẹ em ấy. Á Hậu một cuộc thi Việt Nam chứ không phải là Hoa Hậu Mỹ đâu cô ạ.

Victoria hay Versace còn phải trả tiền cho con cô ạ. ( câu này trong lòng nghĩ thôi chứ mình dù nghe quát tháo của mẹ em trong điện thoại vẫn lễ phép mới người lớn tuổi ).

Người ta phải bỏ bao nhiêu tâm huyết, hi sinh, sự tổn thất cuộc đời mới trở thành 1 NTK, NTK phải hoạt động ra sao để nhiều người biết đến, và 1 NTK biết phải làm như thế nào cho ĐỐI TƯỢNG của mình đẹp hoàn hảo. Nhưng mình cảm giác làm việc với nhà Huyền My như mình chỉ là thằng thợ phải chịu sự thao túng hoàn toàn từ thiết kế, duyệt qua và theo sự chỉ đạo chuyên nghiệp kiểu VUA CHÚA phong kiến ngày xưa của gia đình em ??? Chẳng biết gì về thời trang mà sửa lưng NTK !

Không được tôn trọng mà còn tệ hơn đi làm thuê không công cho em vậy. Không làm việc với nhau nhưng mình không hiểu sao chính thiết kế của mình gởi cho gia đình Huyền My lại bị XÀO NẤU, COPY ??? Đương nhiên là không thể nào đẹp bằng !!!".

Bên cạnh đó, NTK Đỗ Vân Trí còn chỉ trích cách làm việc của mẹ Huyền My, anh cho rằng người đẹp bị nhiều scandal và nhiều người chỉ trích là do môi trường giáo dục của gia đình.

"Cách làm việc của gia đình em khiến mình phải công nhận câu nói 'Con hư tại mẹ' và 'Nhà dột từ nóc' của ông bà ta ngày xưa hoàn toàn đúng", NTK chia sẻ.