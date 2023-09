Sau ồn ào 'ăn - thua' tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Á Hậu Huyền My bị tố ăn cắp thiết kế trang phục dân tộc

Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 khép lại, đại diện của Việt Nam - Á hậu Huyền My chỉ dừng lại ở Top 10, gây nhiều hụt hẫng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thậm chí bộ ba ban giám khảo người Việt của cuộc thi thất vọng nhất chính là thái độ và cách ứng xử của Huyền My đằng sau cánh gà.

Mới đây, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Vân Trí đã đăng tải một bức thư khá dài chia sẻ những bức xúc và lý do anh không muốn thiết kế trang phục cho Huyền My. Nói về việc trang phục dân tộc của Huyền My, NTK Đỗ Vân Trí cho hay mẹ Huyền My là người gọi điện trực tiếp cho anh và muốn mua lại thiết kế mà anh đã từng làm cho Yến Nhi Huỳnh - đại diện Việt Nam thi Miss Grand Quốc tế 2016. Bộ thiết kế này chưa được sử dụng vì Yến Nhi Huỳnh không xin được visa.