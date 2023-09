Con gái bị dư luận bủa vây, mẹ Huyền My bất ngờ lên tiếng mạnh mẽ như thế này đây

Mẹ Huyền My bộc bạch: "Cuộc thi đã khép lại: Cảm xúc thì rất nhiều, đan xen lẫn lộn nhau và có cả niềm hạnh phúc. Đầu tiên, mình cảm ơn các nhà thiết kế trong và ngoài nước đã hỗ trợ em My rất nhiều trong cuộc thi, các make up và làm tóc trong cuộc thi đã hỗ trợ em, các thầy dạy tiếng Anh và thể hình, ê kíp đã giúp em hoàn thành clip giới thiệu Việt Nam để nộp cho Ban tổ chức. Các anh chị nhà báo đã ưu ái cho em, gia đình, bạn bè và các fan đã ủng hộ em hết mình và đặc biệt là Ban tổ chức cuộc thi đã tốn nhiều công sức để giúp cuộc thi kết thúc một cách trọn vẹn. Mình cảm ơn tất cả những lời khen đã là nguồn động lực lớn cho em My để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình: Là thí sinh đại diện nước chủ nhà lọt vào top 10".