Con gái bị dư luận bủa vây, mẹ Huyền My bất ngờ lên tiếng mạnh mẽ như thế này đây

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị Trần Lan Phương - mẹ Á hậu Huyền My đã chia sẻ một bức thư khá dài nói về những cảm nhận sau khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 khép lại nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Mẹ Huyền My bộc bạch: "Cuộc thi đã khép lại: Cảm xúc thì rất nhiều, đan xen lẫn lộn nhau và có cả niềm hạnh phúc. Đầu tiên, mình cảm ơn các nhà thiết kế trong và ngoài nước đã hỗ trợ em My rất nhiều trong cuộc thi, các make up và làm tóc trong cuộc thi đã hỗ trợ em, các thầy dạy tiếng Anh và thể hình, ê kíp đã giúp em hoàn thành clip giới thiệu Việt Nam để nộp cho Ban tổ chức. Các anh chị nhà báo đã ưu ái cho em, gia đình, bạn bè và các fan đã ủng hộ em hết mình và đặc biệt là Ban tổ chức cuộc thi đã tốn nhiều công sức để giúp cuộc thi kết thúc một cách trọn vẹn. Mình cảm ơn tất cả những lời khen đã là nguồn động lực lớn cho em My để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình: Là thí sinh đại diện nước chủ nhà lọt vào top 10".

Ngoài ra, chị Lan Phương cũng khéo léo gửi lời cảm ơn và tiếp thu những ý kiến nhận xét về con gái trong những ngày vừa qua. Mẹ Huyền My cho biết những lời nhận xét này đều rất đáng quý và góp phần giúp con gái có thể nhìn vào để hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Mẹ Huyền My chia sẻ: "Tất cả chỉ mới bắt đầu, tương lai còn đang ở phía trước, tất cả các cánh cửa đang rộng mở ra đối với em My nên những ý kiến đóng góp sẽ là động lực để em rút kinh nghiệm bản thân và vững bước tiếp trên con đường tương lai thênh thang của mình. Mình rất vui vì điều đó. Khi ta còn trẻ, đây mới chỉ là sự khởi đầu để tiến tới những cái đích khác, là 1 người mẹ mình tin là bạn Mỳ đã có 1 kế hoạch cho riêng mình và mình luôn ủng hộ bạn ý, nên trong những ngày vừa qua đôi khi bạn Mỳ có hơi xúc động 1 tý mình lại nói nhỏ với bạn: Con hãy hít thật sâu và giấu cảm xúc vì mẹ và gia đình yêu con, những người bạn và fan của con yêu con vì con đã làm tốt nhất những gì có thể, gia đình tự hào và hạnh phúc vì điều đó con gái ạ. Yêu bạn Mỳ và tự hào lắm ý...".

Những dòng tâm sự chân thành của mẹ Huyền My nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều bình luận thể hiện sự yêu mến cũng như khen ngợi thành tích mà người đẹp đại diện Việt Nam đã giành được trong cuộc thi.

Một số lời khen tiêu biểu như: "Em đã rất thành công trong lòng người hâm mộ rồi chị ạ... Em Mỳ thật tuyệt vời, xinh đẹp, thời trang, dáng chuẩn, tự tin, giỏi giang và nghị lực...", "Áp lực đối với Mỳ quá lớn nên kệ những lời nói báo chí và nhận xét vớ vẩn chị ạ... Mỳ thật tuyệt vời"...