Hương Tràm lên tiếng vụ mặc váy rách đi diễn lộ nội y, liệu có ai tin đây chỉ là sự hiểu nhầm do quán bar thiếu sáng?

Hậu trường 13/10/2017 14:04

Sau sự cố Hương Tràm mặc váy phản cảm lộ nội y ở một quán bar tại TP.Đà Nẵng, quản lý của "Em gái mưa" cho rằng đó chỉ là sự cố do bị ánh sáng "dìm hàng".

Tối 10/10, Hương Tràm mang ca khúc đình đám Em gái mưa đến hâm nóng sân khấu một quán bar tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, do nữ ca sĩ mặc bộ váy quá gợi cảm để lộ nội y khiến nhiều bức xúc, tạo nên một luồng tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Không ít khán giả chỉ trích Hương Tràm ăn mặc hở hang quá đà, làm mất hình tượng của một ca sĩ được nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ. Ngược lại, fan của Em gái mưa lại cho rằng việc cô ăn mặc như vậy đi biểu diễn ở vũ trường là bình thường, không đáng bị lên án.

Hương Tràm lên tiếng vụ mặc váy rách đi diễn lộ nội y, liệu có ai tin đây chỉ là sự hiểu nhầm do quán bar thiếu sáng? - Ảnh 1
Bộ váy gây tranh cãi của Hương Tràm tối 10/10 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, mới đây quản lý của Hương Tràm đã chính thức trả lời báo chí. Theo đó, người này giải thích rằng việc Hương Tràm lộ nội y chỉ là sự cố không ai mong muốn, cả êkip và nữ ca sĩ đều rất bất ngờ khi xem lại ảnh.

“Ban đầu, không chỉ Hương Tràm mà cả ê-kíp đều choáng váng. Ngay sau đó, chúng tôi đều bình tĩnh khi tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Hương Tràm rất cẩn thận khi lựa chọn váy biểu diễn trước khi tự tin xuất hiện trên sân khấu. Do ánh đèn tại quán bar và góc máy chụp nên đã gây ra sự tranh cãi không đáng có", đại diện Hương Tràm trả lời trên Zing.vn.

Hương Tràm lên tiếng vụ mặc váy rách đi diễn lộ nội y, liệu có ai tin đây chỉ là sự hiểu nhầm do quán bar thiếu sáng? - Ảnh 2
Trong khi các vũ công đều mặc quần short màu trắng bên trong váy thì Hương Tràm lại mặc quần màu nude gây hiểu lầm - Ảnh: Internet

Kể từ sau sự cố diện váy phản cảm và bị Sở Văn hoa Thể thao Du lịch Hà Nội cấm diễn 3 tháng, phạt 10 triệu đồng năm 2014, Hương Tràm đã biết tiết chế hơn trong cách ăn mặc mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, sự cố lần này lại một lần nữa khiến hình ảnh của Em gái mưa bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy phía Hương Tràm khẳng định cô có mặc quần short màu nude chứ không lộ nội y nhưng nhiều người vẫn cho rằng, lẽ ra Hương Tràm nên chọn chiếc váy dài hơn để khán giả tránh bị phân tâm khi nghe cô hát.

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