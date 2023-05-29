Hotgirl Mai Hồ viên mãn sau 5 năm lấy chồng đại gia: Ngày càng nóng bỏng quyến rũ, được 'anh xã' cưng như trứng mỏng

Kết thúc cuộc sống làm mẹ đơn thân được 5 năm, hiện Mai Hồ có tổ ấm viên mãn bên chồng Việt kiều và hai con xinh.

Mai Hồ sinh năm 1987 được biết đến là một nữ diễn viên, hotgirl có tiếng tại Sài Thành. Khác với nhiều nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp, Mai Hồ lập gia đình khi còn khá trẻ và có 1 con trai đầu lòng. Tuy nhiên hôn nhân tan vỡ năm 2012, khi ấy Mai Hồ mới 25 tuổi đã làm mẹ đơn thân. Mai Hồ trở thành làm mẹ đơn thân vào năm 2012 Sau đó cô nàng kết duyên cùng doanh nhân Nam Bùi. Hoàn thành lễ đính hôn được tổ chức vào năm 2018, Mai Hồ cùng chồng sang Đức định cư. Đến năm 2022, vợ chồng cô quyết định về Việt Nam sinh sống để được gần gũi hơn với gia đình hai bên.

Mai Hồ nên duyên cùng doanh nhan Nam Bùi vào năm 2018 Tiểu công chúa của gia đình Mai Hồ Được biết, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Mai Hồ - Nam Bùi hạ sinh thêm một cô công chúa là Mai Vi hiện tại 4 tuổi. So với con trai đang tuổi lớn, Mai Hồ thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái hơn. Cô nhóc được nhận xét đẹp giống mẹ nhưng có nhiều nét của bố hơn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan. Mai Vi được mẹ nuôi tóc dài, thường xuyên diện váy công chúa xinh xắn đáng yêu. Cô nàng được nhận xét là có phong cách thời trang vô cùng cá tính Mai Hồ sở hữu phong cách thời trang đa dạng, cá tính, thường diện những thiết kế khoe trọn đường cong cơ thể. Cô còn nổi tiếng là mỹ nhân chăm chỉ diện đồ hiệu mỗi khi ra đường.

Bên cạnh đó, người đẹp 8X thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau Mai Hồ thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng doanh nhân Mới đây, Mai Hồ hài hước chia sẻ về chồng: 'Sự thật thì chồng mình đâu có biết ghen là gì đâu… nhưng nếu được cho phép thì chắc cũng đồng ý xăm nguyên cái hình mặt mình lên lưng vợ'. Mai Hồ cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng. Nữ diễn viên từng tiết lộ phía nhà chồng rất khuôn mẫu, nề nếp. Nữ diễn viên cảm nhận được sự ấm cúng, tình cảm mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Cuộc sống hôn nhân của Mai Hồ còn khiến nhiều ngưỡng mộ bởi sự giàu có, sang chảnh. Nữ diễn viên cho biết thêm về cuộc sống của gia đình, theo đó từ hồi Mai Hồ cùng các con sang Đức năm 2018, cô hầu như không hoạt động nghệ thuật mà chuyên tâm vào nuôi dạy hai con, chăm sóc gia đình, ít xuất hiện trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Làm mẹ toàn thời gian đôi lúc cũng khiến Mai Hồ nhớ nghệ thuật, cảm thấy trống vắng nhưng nghĩ đến sự khôn lớn, trưởng thành của các con, Mai Hồ lại càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

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