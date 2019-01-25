Mai Thỏ khiến nhiều dân mạng bức xúc khi chế ảnh thủ môn Đặng Văn Lâm và Công Phượng dùng tay đụng chạm vòng 1 của mình.
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Đội tuyển Việt Nam đã dừng chân ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 sau khi để thua Nhật Bản ở trận đấu tối qua (24/1). Dù không giành được chiến thắng như mong muốn nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn khiến hàng triệu người hâm mộ tự hào vì đã cống hiến hết mình.
Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thu hút được sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Đặc biệt, rất nhiều cầu thủ đã được dân mạng chế ảnh hài hước và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, mới đây “hot girl ngực khủng” Mai Thỏ cũng chế ảnh Công Phượng và thủ thành Lâm Tây để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Tuy nhiên, ngay sau khi chia sẻ những hình ảnh này trên trang cá nhân, cô nàng lại nhận về không ít ý kiến trái chiều.
Cô bị "ném đá" khi chế ảnh Văn Lâm và Công Phượng dùng tay chạm vào ngực mình vô cùng phản cảm. Nhiều người dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích vì cho rằng chân dài này đăng ảnh với mục đích câu like.
Mai Thỏ tên thật là Bùi Như Mai, sinh năm 1991. Cô nổi tiếng nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo 3 vòng quá khủng. Chân dài này còn được mệnh danh là "hot girl ngực khủng" và nhiều lần khiến dân mạng "đỏ mặt tía tai" khi tung ra nhiều bộ ảnh nóng bỏng, thậm chí nude 100%.