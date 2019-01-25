Đội tuyển Việt Nam đã dừng chân ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 sau khi để thua Nhật Bản ở trận đấu tối qua (24/1). Dù không giành được chiến thắng như mong muốn nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn khiến hàng triệu người hâm mộ tự hào vì đã cống hiến hết mình.

Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thu hút được sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Đặc biệt, rất nhiều cầu thủ đã được dân mạng chế ảnh hài hước và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.