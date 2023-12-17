Thời gian gần đây, một số khán giả cũng lên tiếng chỉ trích mẹ và cậu của ca sĩ Hồng Phượng - tức hai em của cố NSƯT Vũ Linh vì những lỗi lầm trong quá khứ khiến "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" đau lòng.

Ca sĩ Nguyên Vũ là 1 trong người hỗ trợ và bảo vệ cho Hồng Loan rất nhiệt tình trong cuộc chiến với Hồng Nhung và Hồng Phượng. Anh là người tạo điều kiện cho Hồng Loan tiếp cận với nghệ thuật để nối nghiệp. Mới đây, anh còn ra MV ca nhạc Hơn cả người thân, với thông điệp và nội dung khiến khán giả nhớ ngay đến ồn ào tranh gia sản của gia đình cố NS Vũ Linh.

MV của ca sĩ Nguyên Vũ đầy ẩn ý về chuyện của gia đình ông hoàng Hồ Quảng Trước nhiều ý kiến chỉ trích mẹ ruột của Hồng Phượng - là nữ nghệ sĩ Hồng Nhung, về việc xin xỏ, "dựa hơi" cố NS Vũ Linh để kiếm lợi, Hồng Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn. Cô nói: "Những gì mà mẹ và cậu bảy tôi có làm, ở đây chấp nhận hết, không sợ. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có dĩ vãng cả, cậu năm tôi có cho cũng là cho ruột thịt chứ không phải người dưng". "Mẹ với cậu nếu mà có xin cũng là xin cậu tôi và cậu tôi cho, chưa ăn cắp ăn trộm gì của ai cả. Tư cách gì nói, tư cách gì được phán xét gia đình tôi...", Hồng Phượng đanh thép.

Hồng Phượng áp lực vì dư luận chỉ trích Bên cạnh đó, Hồng Phượng cho biết sau tất cả, cô nhận ra mối quan hệ gia đình vẫn là trên hết. "Cậu tôi nói cậu rất thương tôi vì tôi là người làm nghề trong gia đình. Bây giờ tôi thấy câu 'thua một người dưng sai hoàn toàn, giờ gia đình mới trên hết. Phải nói là 'hơn một người dưng' chứ...", cháu gái cố NSƯT Vũ Linh nói. Chia sẻ với báo chí, Hồng Phượng cho biết, kể từ sau khi NS Vũ Linh qua đời, cô không dám đọc những tin nhắn chờ mà khán giả gửi trên Facebook vì nó tạo cho cô nhiều áp lực. Có nhiều người chưa hiểu hết sự việc đã nhắn tin chửi rủa nữ ca sĩ. Thậm chí, Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng, thời gian qua, hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích. Nữ ca sĩ cho rằng cư dân mạng đang đặt điều vu khống cho mẹ con cô "Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự. Tôi cũng gửi đơn tố cáo hành vi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật Hình sự và hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của các Facebooker, TikToker, các cá nhân trên mạng xã hội đến cơ quan Công an TPHCM, Thanh tra Sở và Bộ Thông tin Truyền thông", Hồng Phượng nói. Được biết, sau những ồn ào tranh chấp tài sản với con gái NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan, gia đình Hồng Phượng đã dọn ra khỏi nhà. Hiện, các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản của cố NSƯT Vũ Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận và chưa có hồi kết.

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng nhà và đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sổ hồng được UBND quận Phú Nhuận cấp cho NSƯT Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh) vào ngày 19/4/2023.

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