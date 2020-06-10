Khoe hình ảnh mới nhất của mình sau tai nạn nổ nồi xông hơi tại Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được vô số lời khen, chúc mừng từ đồng nghiệp và fan.

Ít phút trước, ca sĩ Hồng Ngọc thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bức ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân. Cô vui mừng thông báo sức khỏe đã hồi phục, vết thương cũng lành lặn sau tai nạn bỏng nước sôi.

"Sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất ngay lúc này, trải qua rồi mình mới nhận ra đời này không gì quý bằng bình yên và khỏe mạnh.

May mắn là Ngọc được người thương, gia đình, bạn bè và khán giả quan tâm, hết lòng yêu quý. Nguồn năng lượng tích cực từ yêu thương đó đã giúp cho Ngọc mau chóng phục hồi", Hồng Ngọc cho biết.

Sau 1 tháng điều trị, gương mặt của nữ ca sĩ đã hồi phục hoàn toàn - Ảnh: FB

Trong ảnh, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" nở nụ cười rạng rỡ, khoe nhan sắc trẻ trung bất ngờ. Có thể thấy, vết bỏng trên gương mặt của Hồng Ngọc đã hoàn toàn bình phục. Không còn dấu hiệu sưng và đen sạm vì bỏng nặng, làn da của cô trở nên mịn màng, căng bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi người chia vui với Hồng Ngọc sau tai nạn nổ nồi xông hơi - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác được cô công khai cách đây 1 tuần - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh mới nhất của Hồng Ngọc nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ đã lấy lại nhan sắc xinh đẹp như ngày nào.

MC Trấn Thành xuýt xoa: "Da chị diệu kỳ thiệt". Nghệ sĩ Thành Lộc vui mừng: "Nghe em đã bình phục mà mừng lắm! Mọi người thương quý em gái". Một dân mạng khen nức nở: "Thật diệu kỳ, không thể tin được chị đã hoàn toàn bình phục. Như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng chị nha!"...

Khoe ảnh toàn thân sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc được cả Vbiz chúc mừng Sau sự cố bỏng nặng do nổ nồi xông hơi tại Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc đang hồi phục rất tốt. Nhìn ảnh mới nhất của cô, mọi người gửi lời chúc mừng.

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