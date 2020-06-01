Vợ bị bỏng khắp mặt, chồng Hồng Ngọc có hành động xoa dịu nỗi đau khiến mọi người xúc động

Hậu trường 01/06/2020 11:52

Tình yêu của vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc dành cho nhau khiến mọi người ngưỡng mộ. Sau tai nạn kinh hoàng, nữ ca sĩ đã nhận được sự động viên rất lớn từ ông xã.

Trên trang cá nhân, chồng ca sĩ Hồng Ngọc - doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn vừa chia sẻ bức ảnh bên vợ. Anh gửi đến vợ lời yêu thương ngọt ngào: "Không có gì là hoàn hảo, nhưng mình luôn phải hướng tới nơi hoàn hảo để cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày! Cuộc tình mình cũng thế!". Đây là lời động viên tinh thần anh nhắn gửi bà xã Hồng Ngọc sau tai nạn nổ nồi xông hơi.

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Hình ảnh mới nhất vừa được chồng Hồng Ngọc chia sẻ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ vui mừng khi thấy vết thương của Hồng Ngọc đã có chuyển biến tốt.

Ca sĩ Lệ Quyên vui mừng viết: "Nhìn chị khoẻ rồi, thấy vui quá anh Tâm ạ". Hương Tràm bày tỏ: "Ơn trời vết thương đã lành da, chị em được khỏe nụ cười đôn hậu trở lại rồi". Tuấn Hưng chia sẻ với đàn chị: "Không có gì có thể bù đắp cho sự không hoàn hảo của chúng ta ngoài tình yêu. Chỉ có thể là yêu"... Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình cảm Thomas Tâm Nguyễn dành cho vợ.

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Vừa qua, cô và ông xã cùng nhau kỷ niệm 15 năm yêu và 11 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB
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Mọi người vui mừng khi cô giữ vững tinh thần, vết thương hồi phục nhanh - Ảnh: FB

Đầu tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hồng Ngọc vừa trải qua tai nạn kinh hoàng, bị bỏng nước sôi do nổ nồi xông hơi ở nhà riêng tại Mỹ. Vết thương của nữ ca sĩ khá nghiêm trọng, bỏng gần như toàn bộ gương mặt và nhiều bộ phận khác. Hơn 20 ngày sau sự việc, hiện sức khỏe của cô dần hồi phục, gương mặt đã hình thành da non và không còn sưng đỏ như trước.

Sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc rạng rỡ mừng kỷ niệm 11 năm ngày cưới bên ông xã

Sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc rạng rỡ mừng kỷ niệm 11 năm ngày cưới bên ông xã

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng như khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

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