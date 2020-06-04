Khoe ảnh toàn thân sau tai nạn bỏng nặng, Hồng Ngọc được cả Vbiz chúc mừng

Hậu trường 04/06/2020 16:41

Sau sự cố bỏng nặng do nổ nồi xông hơi tại Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc đang hồi phục rất tốt. Nhìn ảnh mới nhất của cô, mọi người gửi lời chúc mừng.

Đầu tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hồng Ngọc đã trải qua tai nạn kinh hoàng, bị bỏng gần như 2/3 gương mặt. Sau 1 tháng điều trị, hiện vết thương của bà mẹ ba con đang dần hồi phục. Những vùng da bị tổn thương cũng bắt đầu thay da non.

Ít giờ trước, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống. Cô tự động viên chính mình: "Vâng! Và rồi mọi thứ sẽ trở lại như nó đã từng".

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Hình ảnh vừa được Hồng Ngọc đăng tải ít giờ trước cho thấy vết bỏng đã hồi phục - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được đăng tải, mọi người có thể nhận ra vết bỏng của Hồng Ngọc đã không còn sưng tấy như trước. Cô gần như lấy lại diện mạo xinh đẹp như ngày nào.

Bức ảnh Hồng Ngọc đăng tải ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và fan. Hari Won, Ốc Thanh Vân, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng... cùng đông đảo nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng khi thấy tình trạng của Hồng Ngọc chuyển biến tích cực.

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: "Tui lại thấy xinh hơn trước đó chứ! Bình phục rất nhanh! Chuẩn bị livestream tiếp nào Hồng Ngọc". Hồng Đào chúc mừng: "Mọi thứ sẽ trở lại hơn xưa. Sẽ trân quý nhau, sẽ bảo bọc nhau mãi mãi. Chúc mừng Hồng Ngọc và Tâm". Nghệ sĩ Thành Lộc viết: "Lạc quan vượt qua sóng gió em gái nhé! Mọi người đều yêu thương gái nè"...

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Đông đảo nghệ sĩ Việt gửi lời chúc mừng Hồng Ngọc hồi phục - Ảnh: FB

Suốt thời gian qua, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của cộng đồng mạng. Đặc biệt, sự chăm sóc tận tâm của ông xã Việt kiều đã giúp cô giữ vững tinh thần, nhanh hồi phục vết thương.

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Vợ bị bỏng khắp mặt, chồng Hồng Ngọc có hành động xoa dịu nỗi đau khiến mọi người xúc động

Tình yêu của vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc dành cho nhau khiến mọi người ngưỡng mộ. Sau tai nạn kinh hoàng, nữ ca sĩ đã nhận được sự động viên rất lớn từ ông xã.

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