Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu "quần của bố" xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê

Hậu trường 25/07/2023 07:11

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ nhưng cũng đầy thích thú đối với sự thay đổi về phong cách của Hồng Diễm.

Hồng Diễm, nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt, không ngừng gây chú ý với gu thời trang độc đáo và phong cách diện "quần của bố" đầy tự tin. Dù đã bước qua tuổi U40, nhưng Hồng Diễm vẫn luôn là tâm điểm trong mỗi lần xuất hiện với gu thời trang táo bạo và cá tính. Không giống như những người đàn chị khác, Hồng Diễm không ngại diện những bộ trang phục "quần của bố" xuống phố. Cô tự tin thả dáng với những set đồ gồm áo sơ mi trắng bồng bềnh, kết hợp cùng quần âu rộng rãi và giày sneaker. Đôi khi, cô còn đi kèm với một chiếc blazer hay vest nhẹ nhàng, tạo nên vẻ ngoài thời thượng và thanh lịch.

Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 1
Khi lên phim, Hồng Diễm thường xuyên gắn với những trang phục thanh lịch, kín đáo.

Không chỉ có lối diễn xuất tự nhiên, ngoại hình "ăn ảnh", Hồng Diễm còn ghi điểm trong lòng các fan bởi phong cách thời trang ấn tượng. Người đẹp sinh năm 1983 được nhiều người khen ngợi là một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất nhì VTV khi luôn lên phim với những bộ trang phục thanh lịch, trẻ trung nhưng không hề hở hang. Tuy nhiên, nếu theo dõi Hồng Diễm thường xuyên, có thể thấy, thời gian gần đây cô dường như đã có sự thay đổi trong phong cách. Mới đây, Hồng Diễm khiến nhiều người nhận không ra khi diện bộ trang phục trẻ trung xuống phố.

Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 2
Hồng Diễm khoe hình ảnh mới nhất của mình khiến ai nấy trầm trồ, nhận không ra. Không còn những bộ trang phục công sở thanh lịch, nữ diễn viên nay trông vô cùng trẻ trung và thời thượng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung rực rỡ, Hồng Diễm còn nổi tiếng với gout thời trang thanh lịch, trang nhã hút mắt nhìn. Đặc biệt, nữ diễn viên Hoa hồng trên ngực trái còn là biểu tượng thời trang công sở được hội chị em yêu mến học hỏi nhờ khả năng biến tấu những món đồ đi làm cơ bản, cứng nhắc trở nên trẻ trung, cuốn hút. Do đó mà dù ở đời thường hay lên phim, Hồng Diễm đều khiến hội em trầm trồ không ngớt.

Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 3
Bà mẹ 2 con luôn update rất nhiều những outfit đẹp xinh phù hợp với style đi làm thanh lịch, kín đáo của chị em

Đây là item thời trang được giới trẻ yêu thích. Kiểu dáng ống rộng thùng thình của kiểu quần này thường được nhiều người gọi vui là "quần của bố" vì chú trọng sự thoải mái và thoáng mát cho người mặt. Thoạt nhìn trông có vẻ khá luộm thuộm nhưng nếu khéo léo mix & match, đây sẽ là item giúp chị em "hack dáng" hiệu quả. Bởi vì form dáng cạp cao vào rộng ở phần ống sẽ giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo và "hack dáng" trông chân dài hơn. Nhìn vào hình ảnh của Hồng Diễm có thể thấy rõ được điều này.

Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 4
Nhìn vào lối "lên đồ" của bà mẹ 2 con, chằng ai nghĩ Hồng Diễm nay đã bước vào tuổi U40 vì những bản phối của nữ diễn viên rất ngọt ngào, long lanh
Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 5
Nhìn vào lối "lên đồ" của bà mẹ 2 con, chằng ai nghĩ Hồng Diễm nay đã bước vào tuổi U40 vì những bản phối của nữ diễn viên rất ngọt ngào, long lanh
Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 6
Đăng tải hình ảnh mới nhất khi đi phim, bà mẹ 2 hút trọn mọi ánh nhìn với set suit màu trắng ngà đầy trang nhã. Mặc dù trang phục kín đáo chẳng hề có chút hở hang nào nhưng nữ diễn viên vẫn khoe được vóc dáng cao ráo, 3 vòng mượt mà
Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 7
Chân váy cùng áo khoác dạ cũng là cách mix & match được nữ diễn viên ưa chuộng.

Và đối với Hồng Diễm cứ mỗi khi mặc suit hay blazer, cô đều ghi điểm 10 trọn vẹn vì khéo mix&match. Trong khi nhiều chị em thường hạn chế kết thân cùng những món thời trang này vì dễ khiến người mặc trông cứng nhắc, già dặn nhưng với nữ diễn viên 8X, cách chọn màu sắc, kiểu dáng... khi mặc suit luôn khiến cô trông trẻ ra chục tuổi.

Hồng Diễm ở tuổi U40: Tự tin diện kiểu 'quần của bố' xuống phố, thả dáng mượt mà nhiều người thích mê - Ảnh 8
Để mặc đẹp blazer - item đặc trưng của thời trang công sở, điều đầu tiên mà Hồng Diễm chú ý đến là chọn mặc những tông màu tươi sáng, kiểu dáng suông nhẹ để tạo nét phóng khoáng

MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang

MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang

Dù mang thai ở độ tuổi cận kề 40, bụng bầu cũng đã vượt mặt, MC Hoàng Linh vẫn chăm chỉ đi làm và khoe dáng nuột nà.

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Từ khóa:   Hồng Diễm Diễn viên Hồng Diễm sao Việt

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