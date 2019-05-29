Nữ diễn viên Thúy Anh đang nỗ lực từng ngày để phục hồi sức khỏe hoàn toàn, giúp cô và các con có thể sớm ở cạnh nhau.

Tháng 10/2018, thông tin nữ diễn viên Thúy Anh bị xuất huyết não phải nhập viện điều trị khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời điểm đó, cô đang mang thai bé thứ 2 và cận kề ngày sinh. Sau khi sinh con, Thúy Anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 2 tháng và liệt nửa người do dị dạng mạch máu não.

Thúy Anh bị liệt nửa người sau sinh, không thể tự chăm con - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều trị bệnh, Thúy Anh buộc phải gửi hai con cho nhà nội trông vì không đủ khả năng chăm sóc hai bé. Được biết, cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Sau hơn 7 tháng kiên trì luyện tập kết hợp bấm huyệt, bệnh tình của Thúy Anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến đầy tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian nữ diễn viên ít được gặp hai con.

Sức khỏe của Thúy Anh đang dần hồi phục - Ảnh: Internet

Mới đây, Thúy Anh đã chia sẻ hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Tài sản của tôi: Đức Minh đẹp trai, Tiểu Vy dễ thương, lém lỉnh và cháu iu xinh gái! Yêu lắm !!!”.

Có thể nói, các con là tất cả đối với Thúy Anh - Ảnh: Internet

Hiểu được hoàn cảnh của Thúy Anh, nhiều người tỏ ra xúc động và thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ phải sống xa các con. Hiện tại, tuy sức khỏe còn yếu nhưng Thúy Anh đã có thể đi lại gần như bình thường. Cô đang cố gắng tập luyện mỗi ngày và kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online để sớm đón các con về chăm sóc.

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên Diễn viên Thúy Anh lấy lại thần sắc tươi trẻ, rạng rỡ sau thời gian lâm trọng bệnh. Sức khỏe của cô cũng chuyển biến tốt, có thể đi lại được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-7-thang-sau-sinh-van-chua-the-cham-con-vi-liet-nua-nguoi-thuy-anh-gay-xuc-dong-voi-chia-se-moi-nhat-326430.html