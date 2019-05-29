Nữ diễn viên Thúy Anh đang nỗ lực từng ngày để phục hồi sức khỏe hoàn toàn, giúp cô và các con có thể sớm ở cạnh nhau.
- Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới
- Bệnh tình nghiêm trọng của Thúy Anh: Tay chân co quắp không đi được, não ứ nước
Tháng 10/2018, thông tin nữ diễn viên Thúy Anh bị xuất huyết não phải nhập viện điều trị khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời điểm đó, cô đang mang thai bé thứ 2 và cận kề ngày sinh. Sau khi sinh con, Thúy Anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 2 tháng và liệt nửa người do dị dạng mạch máu não.
Trong quá trình điều trị bệnh, Thúy Anh buộc phải gửi hai con cho nhà nội trông vì không đủ khả năng chăm sóc hai bé. Được biết, cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.
Sau hơn 7 tháng kiên trì luyện tập kết hợp bấm huyệt, bệnh tình của Thúy Anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến đầy tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian nữ diễn viên ít được gặp hai con.
Mới đây, Thúy Anh đã chia sẻ hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Tài sản của tôi: Đức Minh đẹp trai, Tiểu Vy dễ thương, lém lỉnh và cháu iu xinh gái! Yêu lắm !!!”.
Hiểu được hoàn cảnh của Thúy Anh, nhiều người tỏ ra xúc động và thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ phải sống xa các con. Hiện tại, tuy sức khỏe còn yếu nhưng Thúy Anh đã có thể đi lại gần như bình thường. Cô đang cố gắng tập luyện mỗi ngày và kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online để sớm đón các con về chăm sóc.