Hơn 2 tháng sau tin đồn bầu bí, Phạm Hương lộ gương mặt khác lạ và liên tục che bụng

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phạm Hương vừa được chia sẻ khiến công chúng bất ngờ vì gương mặt thay đổi nhiều.

Sau hơn 2 tháng vướng tin đồn sang Mỹ sinh con, hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân của một người bạn. Cụ thể, người này đăng tải loạt khoảnh khắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đi du lịch nước ngoài với bạn bè kèm dòng chú thích: “Bỗng nhớ cô Phạm Hương ghê”.

Kể từ khi thông báo tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt để cùng mẹ sang Mỹ trị bệnh tuyến giáp, Phạm Hương rất hiếm khi chia sẻ ảnh của mình trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Người đẹp gốc Hải Phòng gây chú ý khi diện trang phục kín đáo với áo khoác dài màu hồng phấn và sải bước trên đôi giày cao gót - Ảnh: Facebook

Chân dài sinh năm 1991 trông rất vui vẻ và thoải mái sau thời gian tạm xa làng giải trí Việt. Cô diện trang phục sành điệu kết hợp với áo khoác dài cùng tóc búi cao và chụp ở góc xa. Dù vậy nhiều người vẫn nhận ra gương mặt Phạm Hương đã thay đổi, trông phúng phính hơn vì tăng cân.

Ở những góc máy cận, Phạm Hương khéo léo che đi phần thân dưới. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của chân dài này - Ảnh: Facebook

Ở một khoảnh khắc khác, Phạm Hương còn dùng khăn che bụng - Ảnh: Facebook

Ở những góc chụp cận cảnh, Phạm Hương còn khóe léo dùng tay, khăn che đi phần bụng. Tuy vậy, không khó để nhận ra khuôn mặt chân dài này tròn trịa hơn trước khá nhiều. Điều này một lần nữa khiến một số dân mạng đặt nghi vấn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán chứ hoàn toàn không có căn cứ.

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