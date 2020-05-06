Dòng chia sẻ của Hoàng Thùy khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Cô tuyên bố sẽ không tham gia tranh tài ở đấu trường nhan sắc quốc tế nữa.

Xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng những năm gần đây, Hoàng Thùy lại chuyển hướng sang các cuộc thi nhan sắc. Việc giành ngôi vị Á hậu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã giúp cô có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại các đấu trường nhan sắc lớn của thế giới. Năm 2019, chân dài Thanh Hóa đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019. Dù chỉ dừng chân ở top 20, nhưng người hâm mộ vẫn đang đặt kỳ vọng lớn vào Hoàng Thùy trong tương lai.

Hoàng Thùy dừng chân ở top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, chân dài 28 tuổi thông báo sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc quốc tế nào nữa. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Theo sự kì vọng của tất cả mọi người rằng Thùy sẽ thi thêm 1 cuộc thi sắc đẹp quốc tế nữa. Nhưng đối với Thùy và đa số các người đẹp trên thế giới Hoa hậu Hoàn Vũ luôn là đích đến cuối cùng”.

Vóc dáng cân đối, nóng bỏng của người đẹp sinh năm 1992 - Ảnh: FB

Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, Hoàng Thùy muốn chuyển sang hướng khác. “Ngoài ra trong gần 10 năm làm nghề Thùy cũng đã có nhiều năm làm việc ở nước ngoài và đã thi 2 cuộc thi quốc tế nên học tập được khá nhiều kinh nghiệm tích lũy. Thùy nghĩ rằng đây là thời điểm mình truyền lại kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ sắp tới muốn làm việc hay thi tại các cuộc thi sắc đẹp. Và giúp các bạn có cơ hội để tỏa sáng. Thùy đang tập luyện và chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Thùy hi vọng trong tương lai với 1 vai trò mới mọi người sẽ ủng hộ Thùy nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều”, cô nhắn gửi.

Hoàng Thùy ngày càng hoàn thiện bản thân và được mọi người yêu mến - Ảnh: FB

Dù tôn trọng sự lựa chọn của Hoàng Thùy nhưng người hâm mộ vẫn bày tỏ sự nuối tiếc, hụt hẫng vì quyết định này.

Hết trèo cây làm vườn, H'Hen Niê gây bất ngờ khi làm điều chưa hoa hậu nào thực hiện Dù là người của công chúng nhưng Hoa hậu H'Hen Niê lại không ngại chia sẻ những hình ảnh đời thường nhất tại quê nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-thuy-tam-biet-su-nghiep-thi-hoa-hau-loi-cuoi-khien-fan-xuc-dong-roi-nuoc-mat-358133.html