Trong cuốn tự truyện vừa ra mắt, Hoàng Thùy Linh trải lòng về câu chuyện “phim giả tình thật” với Harry Lu cách đây nhiều năm.

Vào khoảng cuối năm 2003, Hoàng Thùy Linh và Harry Lu bị đồn “phim giả tình thật” sau khi cùng hợp tác trong dự án phim Thần Tượng. Không chỉ phối hợp vô cùng ăn ý trên phim, cặp đôi này còn liên tục dính nhau như sam ở hàng loạt sự kiện giải trí sau đó. Trong khi fan và báo chí đã gần như chắc chắn về mối quan hệ của họ thì người trong cuộc vẫn nhất quyết giữ kín chuyện hẹn hò. Rất lâu sau đó, Harry Lu mới lên tiếng khẳng định sẽ không có chuyện thành đôi với Hoàng Thùy Linh vì bị gia đình ngăn cản.

Hoàng Thùy Linh và Harry Lu từng được khen là một cặp đôi đẹp của làng giải trí - Ảnh: Kênh 14 "Bố mẹ tôi khó tính lắm nên không thích Linh. Mà tôi lại không muốn nghe ai nói xấu bạn mình nên luôn tìm cách giải thích cho bố mẹ hiểu nhưng người lớn đâu dễ bị thuyết phục. Nói chung cũng khổ tâm lắm" - Harry Lu trả lời trong một buổi họp báo. Dù nam thần xứ Đài chia sẻ khá nhiều chuyện liên quan đến mình nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn không lên tiếng giải thích. Thời gian sau đó, cặp đôi không còn xuất hiện bên nhau nữa nên sự việc cũng nhanh chóng lắng xuống.

Họ bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim 'Thần Tượng' - Ảnh: Internet Harry Lu cho rằng gia đình mình không chấp nhận Hoàng Thùy Linh - Ảnh: Internet Tưởng mọi việc đã kết thúc từ nhiều năm trước thì mới đây, Hoàng Thùy Linh bất ngờ nhắc lại chuyện quá khứ. Trong cuốn tự truyện vừa ra mắt có tên Vàng Anh và Phượng Hoàng, nữ ca sĩ kể rằng mình từng bị tổn thương nặng nề khi Harry Lu lên báo nói rằng gia đình anh không chấp nhận cô. Hoàng Thùy Linh khẳng định giữa cô và Harry Lu không sâu đậm như lời đồn - Ảnh: FBNV Cô viết: "Quyết định rời bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn cũng song hành với quyết định sẽ đóng Thần tượng. Trên phim trường thần tượng, tôi dần thân thiết với Harry. Đang buồn bã vì mối tình lâu năm bất thành, lại ở Sài Gòn có một mình, những quan tâm của Harry làm tôi cảm động. Harry - một chàng trai rất trẻ - làm cho tôi có cảm giác như mình trẻ lại. Nhưng rốt cục thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu. Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi, ngay khi tôi và cậu ấy còn chưa chính thức yêu nhau. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Vì đâu phải chỉ tôi mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin ấy, trong đó có cả gia đình tôi. Có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của tôi tốt hơn thế không?"

Mai Phương Thúy: 'Tôi chưa từng thấy Hoàng Thùy Linh khóc sau scandal' Hoa hậu Việt Nam 2006 viết lời giới thiệu tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng" nói về biến cố hơn 10 năm trước của ca sĩ.

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