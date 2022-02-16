Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn?

Động thái của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh được cư dân mạng đặc biệt quan tâm, chú ý.
- Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt?
- 360 độ sao Việt ngày 19/11/2019: Hoàng Thùy Linh diện thời trang sân bay cực chất, Hải Băng khoe thành tích giảm cân
Thời gian qua, showbiz Việt rộn ràng nghi vấn ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Gil Lê hẹn hò vì lộ nhiều "hint" trùng hợp đến lạ. Mới đây nhất, chiều 15/2, trên mạng xã hội càng lan truyền rầm rộ hơn thông tin giọng ca "Để mị nói cho mà nghe" được "người yêu tin đồn" Gil Lê tổ chức tiệc cầu hôn lãng mạn sau thời gian dài hẹn hò.
Được biết, tin đồn này xuất phát từ loạt động thái giống nhau trên mạng xã hội của dàn sao Vbiz thân thiết với căp đôi gồm Minh Hằng, Thuỳ Anh, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh,... Cụ thể, dàn sao bất ngờ đăng tải bức ảnh với dòng chữ Marry Me (Tạm dịch: Cưới anh đi). Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay sau khi hình ảnh đăng tải đã ngay lập tức gây bão.
Dưới phần bình luận bài viết trên trang cá nhân của Hoàng Thùy Linh, nhiều nghệ sĩ Việt và người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên, tối 15/2, Hoàng Thuỳ Linh đã chính thức lên tiếng về nghi vấn này.
Cụ thể, dưới bài đăng, nữ ca sĩ đã để lại bình luận cho biết: "Mọi người ơi, em đi dự tiệc ạ!". Động thái này được cho là ngầm phủ nhận thông tin nữ ca sĩ được Gil Lê cầu hôn như các thông tin đăng tải trên mạng xã hội.