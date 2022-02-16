Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn?

Thời gian qua, showbiz Việt rộn ràng nghi vấn ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Gil Lê hẹn hò vì lộ nhiều "hint" trùng hợp đến lạ. Mới đây nhất, chiều 15/2, trên mạng xã hội càng lan truyền rầm rộ hơn thông tin giọng ca "Để mị nói cho mà nghe" được "người yêu tin đồn" Gil Lê tổ chức tiệc cầu hôn lãng mạn sau thời gian dài hẹn hò.

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Được biết, tin đồn này xuất phát từ loạt động thái giống nhau trên mạng xã hội của dàn sao Vbiz thân thiết với căp đôi gồm Minh Hằng, Thuỳ Anh, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh,... Cụ thể, dàn sao bất ngờ đăng tải bức ảnh với dòng chữ Marry Me (Tạm dịch: Cưới anh đi). Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay sau khi hình ảnh đăng tải đã ngay lập tức gây bão.