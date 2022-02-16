Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn?

Hậu trường 16/02/2022 09:54

Động thái của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh được cư dân mạng đặc biệt quan tâm, chú ý.

Thời gian qua, showbiz Việt rộn ràng nghi vấn ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Gil Lê hẹn hò vì lộ nhiều "hint" trùng hợp đến lạ. Mới đây nhất, chiều 15/2, trên mạng xã hội càng lan truyền rầm rộ hơn thông tin giọng ca "Để mị nói cho mà nghe" được "người yêu tin đồn" Gil Lê tổ chức tiệc cầu hôn lãng mạn sau thời gian dài hẹn hò.

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Được biết, tin đồn này xuất phát từ loạt động thái giống nhau trên mạng xã hội của dàn sao Vbiz thân thiết với căp đôi gồm Minh Hằng, Thuỳ Anh, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh,...  Cụ thể, dàn sao bất ngờ đăng tải bức ảnh với dòng chữ Marry Me (Tạm dịch: Cưới anh đi). Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay sau khi hình ảnh đăng tải đã ngay lập tức gây bão.

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 2
Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 3
Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 4
Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 5
Dàn sao thân thiết với Hoàng Thùy Linh và Gil đồng loạt đăng tải bức ảnh gây chú ý với dòng chữ 'Marry Me' - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết trên trang cá nhân của Hoàng Thùy Linh, nhiều nghệ sĩ Việt và người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên, tối 15/2, Hoàng Thuỳ Linh đã chính thức lên tiếng về nghi vấn này.

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 6
Đáng chú ý, Gil Lê còn ôm một bó hoa cực 'khủng' nghi vấn dành tặng ai đó trong ngày đặc biệt - Ảnh: Chụp màn hình
Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 7
Nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chúc mừng Hoàng Thùy Linh sau tin đồn được cầu hôn - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hoàng Thuỳ Linh chính thức lên tiếng giữa tin đồn được 'tình tin đồn' Gil Lê cầu hôn lãng mạn? - Ảnh 8
Ngay sau đó, Hoàng Thùy Linh đã có động thái đáp trả ngầm thông tin được cầu hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, dưới bài đăng, nữ ca sĩ đã để lại bình luận cho biết: "Mọi người ơi, em đi dự tiệc ạ!". Động thái này được cho là ngầm phủ nhận thông tin nữ ca sĩ được Gil Lê cầu hôn như các thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh phản ứng thế nào khi được hỏi về tin đồn hẹn hò?

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh phản ứng thế nào khi được hỏi về tin đồn hẹn hò?

Khi được hỏi thẳng về tin đồn hẹn hò, cả Gil Lê và Hoàng Thùy Linh có cách trả lời “đồng lòng” y chang nhau khiến netizen càng chắc mẩm cả hai đang “có gì đó”.

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