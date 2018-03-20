Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng

Hậu trường 20/03/2018 11:05

Thay vì đau buồn hay than thở, Nhã Phương lại có hành động lạ khi nghe tin Trường Giang qua lại với hoa khôi Nam Em.

Vài ngày qua, thông tin Nam Em tiết lộ từng yêu say đắm Trường Giang thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí và dư luận. Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt MV Cùng anh đi xa, Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 nhiều lần nhắc đến "Mười Khó" với giọng điệu rất buồn. Cô tâm sự rằng Trường Giang là người đàn ông ấm áp khi yêu nhưng rất phũ khi tình cảm đã hết.

Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng - Ảnh 1
Nam Em khẳng định bản thân yêu Trường Giang rất nhiều - Ảnh: Internet

“Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy”, Nam Em trả lời trong buổi họp báo.

Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Quế Vân cũng tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi không ngừng chia sẻ nỗi đồng cảm với Top 8 Hoa hậu Trái đất. Quế Vân cho rằng Nam Em chỉ là một số những cô gái đã lỡ dại tin Trường Giang để rồi nhận trái đắng về mình. Chân dài sinh năm 1982 còn khẳng định "Mười Khó" là mối nguy hại cho tất cả các cô gái và cảnh báo mọi người nên tránh xa.

Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng - Ảnh 2
Nhiều người lo lắng Nhã Phương sẽ tổn thương - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào này, nhiều người đoán Nhã Phương sẽ chịu tổn thương nhiều nhất. Bởi cô không chỉ đã gắn bó bên Trường Giang nhiều năm mà còn nhận lời cầu hôn của anh cách đây vài tháng. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của fan, Nhã Phương tỏ ra khá bình thản với scandal của chồng sắp cưới. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ bức ảnh mới với tâm trạng vui tươi như chưa hề có chuyện gì. 

Dù status không nhắc gì đến bạn trai nhưng fan vẫn hoang mang trước phản ứng lạ của người đẹp. Không ít người cho rằng nữ diễn viên đang cố gắng mạnh mẽ để khỏa lấp nỗi buồn. Cư dâng mạng để lại hàng nghìn bình luận khuyên cô nên đắn đo thật kỹ trước khi quyết định gắn bó với "Mười Khó".

Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng - Ảnh 3
Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng - Ảnh 4
Phản ứng của Nhã Phương khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: FBNV
Nam Em: "Tôi nói yêu Trường Giang vì muốn Nhã Phương bớt tổn thương"

Nam Em: "Tôi nói yêu Trường Giang vì muốn Nhã Phương bớt tổn thương"

"Yêu một người đẹp trai, giàu có người ta bỏ mình cũng không tức, yêu một người không có gì người ta bỏ mình bởi một lý do hết sức vô lý đương nhiên là khó chịu" - Nam Em nói.

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Từ khóa:   Nam Em Nhã Phương - Trường Giang Trường Giang Nam Em thừa nhận yêu Trường Giang

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