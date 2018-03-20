Hoang mang trước phản ứng lạ của Nhã Phương khi Trường Giang bị tố lăng nhăng

Vài ngày qua, thông tin Nam Em tiết lộ từng yêu say đắm Trường Giang thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí và dư luận. Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt MV Cùng anh đi xa, Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 nhiều lần nhắc đến "Mười Khó" với giọng điệu rất buồn. Cô tâm sự rằng Trường Giang là người đàn ông ấm áp khi yêu nhưng rất phũ khi tình cảm đã hết.

Nam Em khẳng định bản thân yêu Trường Giang rất nhiều - Ảnh: Internet

“Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy”, Nam Em trả lời trong buổi họp báo.